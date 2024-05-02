香港首季GDP預估按年增長2.7%　發言人：受惠訪港旅客進一步上升

政府統計處公布本地生產總值（GDP）的預估數字，2024年第一季按年實質上升2.7%，低於去年第4季的4.3%，但連續五季錄得正增長；按季升幅加大至2.3%，連續3季正增長。發言人表示，GDP受惠訪港旅客進一步上升。

政府統計處表示，本港首季私人消費開支、固定資本形成、貨品進口、服務輸入及輸出的升幅，較去年第四季減慢；私人消費開支按年升1%，低於去年第4季上升3.5%；按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，期內錄得3%的實質跌幅，較去年第四季5.2%的跌幅放緩。

本地固定資本形成總額按年只升0.3%；服務輸出按年升8.1%，顯著低於去年第4季上升21.2%。至於貨品出口總額按年升幅加快至6.7%，貨品進口上升3.2%。

預估GDP錄升幅受惠訪港客增加

政府發言人表示，首季經濟錄得溫和增長，受惠訪港旅客人次進一步上升，整體服務輸出繼續顯著增長，貨物出口在外部需求略為改善下，錄得明顯升幅，亦與比較基數非常低有關。

發言人補充，隨著接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出。外部需求至今維持得較好，出口表現可能會略見改善，但市民消費模式轉變或會帶來挑戰，預料偏緊金融狀況維持更久，可能打擊經濟信心和活動。