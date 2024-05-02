香港首季GDP預估按年增長2.7%　發言人：受惠訪港旅客進一步上升

政府統計處公布本地生產總值（GDP）的預估數字，2024年第一季按年實質上升2.7%，低於去年第4季的4.3%，但連續五季錄得正增長；按季升幅加大至2.3%，連續3季正增長。發言人表示，GDP受惠訪港旅客進一步上升。
本港數據升幅較去年第四季減慢
政府統計處表示，本港首季私人消費開支、固定資本形成、貨品進口、服務輸入及輸出的升幅，較去年第四季減慢；私人消費開支按年升1%，低於去年第4季上升3.5%；按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，期內錄得3%的實質跌幅，較去年第四季5.2%的跌幅放緩。
本地固定資本形成總額按年只升0.3%；服務輸出按年升8.1%，顯著低於去年第4季上升21.2%。至於貨品出口總額按年升幅加快至6.7%，貨品進口上升3.2%。
預估GDP錄升幅受惠訪港客增加
政府發言人表示，首季經濟錄得溫和增長，受惠訪港旅客人次進一步上升，整體服務輸出繼續顯著增長，貨物出口在外部需求略為改善下，錄得明顯升幅，亦與比較基數非常低有關。
發言人補充，隨著接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出。外部需求至今維持得較好，出口表現可能會略見改善，但市民消費模式轉變或會帶來挑戰，預料偏緊金融狀況維持更久，可能打擊經濟信心和活動。
恒生薛俊昇：維持全年本港GDP預測2.8%
恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，今年首季本港經濟按年增長2.7%，遠高於市場預期的0.8%，而按季增長更達2.3%，反映復甦勢頭持續。
悖指，即使去年首季比較基數較高，但私人消費開支及反映投資的本地固定資本形成總額，仍然錄得溫和升幅，顯示內需繼續是本港經濟增長的動力，故認為本港經濟面對高利率、地緣政治局勢緊張及外圍環境不明朗等挑戰，但相信近期本港資產價格市場氣氛好轉，以及勞工市場穩健，將有助消費信心進一步改善，而政府的支持措施亦有助旅遊業持續復甦。基於以上因素，該行維持今年全年本港經濟增長預測2.8%不變。