香港首次失落《世界經濟自由度報告》榜首　港府：完全虛構違反事實

香港在加拿大菲沙研究所(Fraser Institute)最新公布的《世界經濟自由度2023年度報告》中首次失落第一，以0.01分之差被新加坡取代，跌落第二。香港今年整體評分是8.55，較去年下跌0.04分，在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」續排首位及第3位。「法律制度和產權」依然排21位、「穩健貨幣」排12位，比去年升1位。

菲沙研究所發布的《世界經濟自由度報告》，在165個經濟體中，香港首次失落第一，今年整體評分是8.55，較去年下跌0.04分，新加坡以整體評分8.56分，升上第一，成為全球最自由經濟體，3至10位，依次是瑞士、新西蘭、美國、愛爾蘭、丹麥、澳洲、英國及加拿大。台灣由去年24位，升至11位；日本跌至20位，跌8位；中國大陸排111，上升5位。至於最不自由經濟體，最後五位分別也門、蘇丹、敘利亞、津巴布韋及委內瑞拉。

報告：香港評分跌幅遠超全球平均跌幅 報告指，中國政府推出重大准入壁壘、外勞就業限制，及增加營商成本，導致香港的「監管」評分下跌0.25分。而因應軍事干預法治的程度上升，加上對本港司法獨立和法院公正性的信心正被侵蝕，導致「法律制度和產權」下跌0.2分。往年已提及香港經濟和其他自由度下降敲響了警鐘，尤其是2021年實施的《港區國安法》。而香港的評分在2年內已下降0.4分，跌幅遠超全球平均跌幅，可見很大程度與北京對香港實施新的嚴厲政策有關，並非純屬防疫措施所致。研究團隊分析，北京打壓異見人士，以及加強控制私人市場，無可避免削弱經濟自由度，預計將波及香港的評分在未來幾年進一步下跌。