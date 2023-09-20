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2023-09-20 08:10:00

香港首次失落《世界經濟自由度報告》榜首　港府：完全虛構違反事實

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香港首次失落《世界經濟自由度報告》榜首，港府：完全虛構違反事實。(資料圖片)

香港首次失落《世界經濟自由度報告》榜首，港府：完全虛構違反事實。(資料圖片)

香港在加拿大菲沙研究所(Fraser Institute)最新公布的《世界經濟自由度2023年度報告》中首次失落第一，以0.01分之差被新加坡取代，跌落第二。香港今年整體評分是8.55，較去年下跌0.04分，在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」續排首位及第3位。「法律制度和產權」依然排21位、「穩健貨幣」排12位，比去年升1位。

報告：而香港的評分在2年內已下降0.4分，跌幅遠超全球平均跌幅，可見很大程度與北京對香港實施新的嚴厲政策有關。(資料圖片)

報告：而香港的評分在2年內已下降0.4分，跌幅遠超全球平均跌幅，可見很大程度與北京對香港實施新的嚴厲政策有關。(資料圖片)

菲沙研究所發布的《世界經濟自由度報告》，在165個經濟體中，香港首次失落第一，今年整體評分是8.55，較去年下跌0.04分，新加坡以整體評分8.56分，升上第一，成為全球最自由經濟體，310位，依次是瑞士、新西蘭、美國、愛爾蘭、丹麥、澳洲、英國及加拿大。台灣由去年24位，升至11位；日本跌至20位，跌8位；中國大陸排111，上升5位。至於最不自由經濟體，最後五位分別也門、蘇丹、敘利亞、津巴布韋及委內瑞拉。

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報告：香港評分跌幅遠超全球平均跌幅

報告指，中國政府推出重大准入壁壘、外勞就業限制，及增加營商成本，導致香港的「監管」評分下跌0.25分。而因應軍事干預法治的程度上升，加上對本港司法獨立和法院公正性的信心正被侵蝕，導致「法律制度和產權」下跌0.2分。往年已提及香港經濟和其他自由度下降敲響了警鐘，尤其是2021年實施的《港區國安法》。而香港的評分在2年內已下降0.4分，跌幅遠超全球平均跌幅，可見很大程度與北京對香港實施新的嚴厲政策有關，並非純屬防疫措施所致。研究團隊分析，北京打壓異見人士，以及加強控制私人市場，無可避免削弱經濟自由度，預計將波及香港的評分在未來幾年進一步下跌。

港府：年報結論的公正性成疑。(資料圖片)

港府：年報結論的公正性成疑。(資料圖片)

港府：年報結論的公正性成疑

特區政府發言人對報告表示失望。回應指，在保障本地工人優先就業的前提下，政府設有不同計劃，供僱主按實際需要申請輸入勞工，填補勞工市場所缺乏的技能，強調香港的勞工政策並沒有改變。香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，與政治立場或背景無關，指《年報》對相關執法行動的評論，實屬偏頗，令年報結論的公正性成疑。《年報》中提及「內地軍事干預香港法治」的論點，屬完全虛構及違反事實，強調香港在「一國兩制」下享有高度自治權，香港的法治沒有受軍事干預。發言人又回應有關司法獨立和香港法院公正性的信心削弱的論點，重申香港的司法制度一直深得國際社會推崇。

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