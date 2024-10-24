香港首次發現恐龍化石 文物探知館明日公展

香港發現恐龍化石！古蹟辦早前在香港東北部赤洲島的沉積岩，發現疑似脊椎動物化石後，經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、發展局等專家團隊鑑定，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石，初步估算屬白堊紀時期，種類則有待進一步研究，專家估計鳥臀類恐龍或蜥腳類恐龍均有可能。該恐龍化石由明日起於九龍公園文物探知館向公眾展出。為便利後續在赤洲進行的考察、發掘和研究，當局即日起封閉整個赤洲島，任何人不得登岸或進入赤洲，違者可被檢控。

化石約50厘米，相信屬肩膀或臀部位置，初步估算屬白堊紀時期，距今約1億4,500萬年至6,600萬年前。 發展局指，古蹟辦3月接獲漁護署通知，赤洲的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石後，發展局隨即邀請古脊椎所的專家來港，內地專家、發展局、古蹟辦和漁護署人員到赤洲登島實地考察，採集含有疑似脊椎動物化石的樣本；專家進行骨組織切片初步鑑定後，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石，估計相關恐龍死後被沙石掩埋，之後被大水沖刷出地表。由於專家團隊須登島採樣，漁護署按郊野公園及特別地區規例，即日起封閉赤洲島，並已聯合水警安排巡邏。

古蹟辦今午在文物探知館舉行講座，由古脊椎所的專家講解中國的恐龍和恐龍研究，參與人士可於參加講座後，率先觀賞香港的恐龍化石。化石亦會由明日起向公眾展出。古蹟辦正於探知館庭院蓋建臨時工作室及展示空間，亦正建設臨時工作室，讓市民觀看專家清修化石過程，預計年底完成。另外，發展局與古脊椎所簽定合作協議，首個合作項目是研究於赤洲發現的恐龍化石。