香港首間導盲犬訓練學校開幕 佔地逾2.4萬呎設模擬社區安心訓練

全港首間香港導盲犬訓練學校開幕，為本地導盲犬服務揭開全新一頁。校舍位於打鼓嶺蓮麻坑路，佔地24,500呎，設有紅綠燈、行人天橋等設施，讓導盲犬及視障人士可以在貼近真實環境下安全地接受訓練。負責籌辦、營運及管理學校的香港導盲犬服務中心期望，未來3年能成功培育50隻導盲犬投入服務。

香港導盲犬訓練學校2019年獲發展局及地政署支持，批准租用北區打鼓嶺蓮麻坑路的前三和公立學校，發展學校及附屬設施，是政府牽頭的活化項目成功例子。2020年12月動土，2年後的今天啟用，面績約24,500呎，現時有4名訓練員，正有10隻導盲犬受訓，目標3年內培育50隻導盲犬。學校室內設施包括繁殖區、犬舍、游泳水療設施、獸醫室等，會安排專人帶領散步，做水療放鬆身心和鍛鍊髖關節。室外部分則有模擬社區天橋、紅綠燈等以供訓練，亦有為離世導盲犬而設的位置紀念花園。在養育、培訓、師資及頤養4方面全面照顧導盲犬，當中不少設備更達國際級水平。

訓練學校啟用後，將提供「黑暗中漫步」、「導盲犬全接觸」和「導盲犬導賞團」，冀加深公眾對導盲犬認知。

香港導盲犬訓練學校今日舉行開幕禮，香港導盲犬服務中心創會會長張偉民表示，導盲犬訓練學校能夠在創會十週年之際落成及投入服務，體現了導盲犬服務在香港逐漸得到大眾的認同，期望學校薪火相傳，傳承中心的創會宗旨，孕育更多優質的本地導盲犬及訓練員，達致導盲犬服務本土化的願景。