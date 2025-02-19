香港馬王「浪漫勇士」挑戰沙特盃  沈集成望港人支持牠再創紀錄

香港馬王「浪漫勇士」2月23日凌晨出戰「沙特盃」。若一戰功成，「浪漫勇士」將成為近代賽馬史上第四匹、也是現役唯一一匹在5個賽馬地區揚威一級賽的賽駒，不單鞏固世界王者地位，為香港的世界級賽馬爭光，增進了全球馬迷對香港世界級賽馬的認識，有助促進賽馬旅遊。而其累積獎金亦有機會由現時近1.8億港元，增至約2.6億港元，冠絕全球。

浪漫勇士年半間在四區橫掃十項一級賽

「浪漫勇士」今年1月在杜拜以破美丹馬場草地1,800米紀錄的1分45.10秒頭馬時間（相當於約62公里時速），贏得傑貝哈特錦標。今次勝出取得了香港賽駒前所未有的成就，在短短年半間在中國香港、澳洲、日本和杜拜四個著名賽區橫掃十項一級賽，為香港的世界級賽馬爭光。

首次在泥地作賽

「浪漫勇士」將再接再厲，於香港時間2月23日凌晨1時40分挑戰在沙特阿拉伯維雅德舉行的一級賽沙特盃（1800米泥地）。「浪漫勇士」將首次在泥地作賽，力拼13匹世界頂尖泥地佳駟，包括日本新星賽駒「青春永駐」（Forever Young），可謂歷來最艱鉅的一戰。倘若贏得沙特盃，「浪漫勇士」將成為全球20萬現役賽駒中唯一一匹在五個賽馬地區揚威的佳駟；過往能有此成就的賽駒，只有「飛霸Falbrav」（愛爾蘭）、「必得時機 Pilsudski」（愛爾蘭）及「達利亞 Dahlia」（美國）三匹。



