香港麥當勞50週年 麥當勞叔叔、漢堡神偷尖沙咀碼頭派禮物 限定主題天星小輪即日起行駛

香港麥當勞今年迎來成立50週年。為50週年活動打響頭炮，麥當勞管理團隊及麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，一眾麥當勞樂園人物，於今日(1日)突發現身尖沙咀碼頭，向市民送上新年祝福及大派50週年紀念禮物，答謝顧客過去50年來的鼎力支持。
另外，尖沙咀及中環碼頭亦有生日派對主題佈置，於碼頭內放置了主題海報及閘內紙牌等，麥當勞樂園人物主題裝飾，香港麥當勞同時帶來期間限定麥當勞主題天星小輪，由即日起，麥當勞50週年主題天星小輪將每日行駛來往尖沙咀—中環航線，讓廣大市民一起參與香港麥當勞50週年的生日派對。
黎韋詩：元旦日起舉辦一連串慶祝活動
香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞於1月1日元旦日起舉辦一連串慶祝活動，希望透過不同形式連繫社區，傳遞品牌最重視的快樂文化；今次我們大請全港市民全日免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，盼讓大家更有機會登上麥當勞主題小輪打卡留念。她又指，「香港麥當勞未來會繼續創新求變，為大家創造更多開心時刻。」
主題天星小輪設計靈感
麥當勞主題天星小輪設計靈感源自1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。整艘小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題；船內則重現香港麥當勞1976 年巨無霸橫渡維港舊相片、50週年主題海報及旗海裝飾外，更於上層座位設置滿載港人童年回憶的麥 當勞叔叔長櫈。
「麥麥celebrate」優惠
除此之外，明日1月2日起，麥當勞App亦會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠：
- 1月2日：$10 九件麥樂雞 (參考價：$28.5 起)
- 1月3日：$15 火腿扒芝士飽配中汽水 (參考價：$33.5 起)
- 1月4日：$10 呍呢嗱奶昔 (可選士多啤梨奶昔)(參考價：$17 起 )
- 1月5日：$10 香芋批兩個 (參考價：$23 起)
- 1月6日：$20 脆香雞翼 4 件配中汽水 (參考價：$44 起)
- 1月7日：$25 雙層魚柳飽配中汽水 (參考價：$48.5 起)
- 1月8日：$20 脆辣雞腿飽配中汽水 (參考價：$43.5 起)