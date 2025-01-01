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2025-01-01 15:37:19

香港麥當勞50週年 麥當勞叔叔、漢堡神偷尖沙咀碼頭派禮物 限定主題天星小輪即日起行駛

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩向小朋友派發 50 週年紀念小禮物，貼紙上印有深受大朋友、小朋友喜愛的麥當勞樂園人物。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩向小朋友派發 50 週年紀念小禮物，貼紙上印有深受大朋友、小朋友喜愛的麥當勞樂園人物。

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香港麥當勞今年迎來成立50週年。為50週年活動打響頭炮，麥當勞管理團隊及麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，一眾麥當勞樂園人物，於今日(1日)突發現身尖沙咀碼頭，向市民送上新年祝福及大派50週年紀念禮物，答謝顧客過去50年來的鼎力支持。

另外，尖沙咀及中環碼頭亦有生日派對主題佈置，於碼頭內放置了主題海報及閘內紙牌等，麥當勞樂園人物主題裝飾，香港麥當勞同時帶來期間限定麥當勞主題天星小輪，由即日起，麥當勞50週年主題天星小輪將每日行駛來往尖沙咀—中環航線，讓廣大市民一起參與香港麥當勞50週年的生日派對。

黎韋詩：元旦日起舉辦一連串慶祝活動

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞於1月1日元旦日起舉辦一連串慶祝活動，希望透過不同形式連繫社區，傳遞品牌最重視的快樂文化；今次我們大請全港市民全日免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，盼讓大家更有機會登上麥當勞主題小輪打卡留念。她又指，「香港麥當勞未來會繼續創新求變，為大家創造更多開心時刻。」

麥當勞管理團隊與麥當勞樂園人物驚喜現身尖沙咀碼頭。 香港麥當勞行政總裁黎韋詩聯同一眾管理團隊及麥當勞樂園人物於元旦日驚喜現身尖沙咀碼頭， 邀請市民一起慶祝香港麥當勞成立 50 週年。 香港麥當勞行政總裁黎韋詩聯同一眾管理團隊及麥當勞樂園人物於元旦日驚喜現身尖沙咀碼頭， 邀請市民一起慶祝香港麥當勞成立 50 週年。 香港麥當勞行政總裁黎韋詩聯同一眾管理團隊及麥當勞樂園人物於元旦日驚喜現身尖沙咀碼頭， 邀請市民一起慶祝香港麥當勞成立 50 週年。 香港麥當勞行政總裁黎韋詩向小朋友派發 50 週年紀念小禮物，貼紙上印有深受大朋友、小朋友喜 愛的麥當勞樂園人物。 香港麥當勞於今天（1 月 1 日）請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，大人細路更有 機會登上期間限定的麥當勞主題天星小輪，與麥當勞叔叔長櫈打卡。 香港麥當勞行政總裁黎韋詩聯同一眾管理團隊及麥當勞樂園人物於元旦日驚喜現身尖沙咀碼頭， 邀請市民一起慶祝香港麥當勞成立 50 週年。 香港麥當勞於今天（1 月 1 日）請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，大人細路更有 機會登上期間限定的麥當勞主題天星小輪，與麥當勞叔叔長櫈打卡。 香港麥當勞行政總裁黎韋詩向小朋友派發 50 週年紀念小禮物，貼紙上印有深受大朋友、小朋友喜 愛的麥當勞樂園人物。 香港麥當勞於今天（1 月 1 日）請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，大人細路更有機會登上期間限定的麥當勞主題天星小輪，與麥當勞叔叔長櫈打卡。

主題天星小輪設計靈感

麥當勞主題天星小輪設計靈感源自1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。整艘小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題；船內則重現香港麥當勞1976 年巨無霸橫渡維港舊相片、50週年主題海報及旗海裝飾外，更於上層座位設置滿載港人童年回憶的麥 當勞叔叔長櫈。

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「香港麥當勞請全港市民免費搭麥當勞主題天星小輪 香港麥當勞今天將尖沙咀碼頭佈置成派對主題，於碼頭內放置多個麥當勞樂園人物主題裝飾，包括主題海報及閘內紙牌等，滿載派對快樂氣氛。 香港麥當勞今天將尖沙咀碼頭佈置成派對主題，於碼頭內放置多個麥當勞樂園人物主題裝飾，包括主題海報及閘內紙牌等，滿載派對快樂氣氛。 香港麥當勞大請全港市民全日免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，大家更有機會登上麥當勞 主題小輪打卡留念。麥當勞主題天星小輪的設計靈感源自 1976 年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕 時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。 香港麥當勞大請全港市民全日免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，大家更有機會登上麥當勞 主題小輪打卡留念。麥當勞主題天星小輪的設計靈感源自 1976 年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕 時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。 整艘麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人 物為裝飾主題，例如船身以巨型漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟和薯條脆卜卜等可愛肖像作裝飾；船 內則重現香港麥當勞 1976 年巨無霸橫渡維港舊相片、50 週年主題海報及旗海裝飾等。 整艘麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人 物為裝飾主題，例如船身以巨型漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟和薯條脆卜卜等可愛肖像作裝飾；船 內則重現香港麥當勞 1976 年巨無霸橫渡維港舊相片、50 週年主題海報及旗海裝飾等。 整艘麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人 物為裝飾主題，例如船身以巨型漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟和薯條脆卜卜等可愛肖像作裝飾；船 內則重現香港麥當勞 1976 年巨無霸橫渡維港舊相片、50 週年主題海報及旗海裝飾等。 整艘麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人 物為裝飾主題，例如船身以巨型漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟和薯條脆卜卜等可愛肖像作裝飾；船 內則重現香港麥當勞 1976 年巨無霸橫渡維港舊相片、50 週年主題海報及旗海裝飾等。 麥當勞主題天星小輪上層座位設置滿載港人童年回憶的麥當勞叔叔長櫈，讓大家恍如乘搭穿梭機 回到過去，在一眾麥當勞樂園人物的陪伴下細味香港麥當勞多年來創造的難忘回憶。 麥當勞主題天星小輪上層座位設置滿載港人童年回憶的麥當勞叔叔長櫈，讓大家恍如乘搭穿梭機 回到過去，在一眾麥當勞樂園人物的陪伴下細味香港麥當勞多年來創造的難忘回憶。

「麥麥celebrate」優惠

除此之外，明日1月2日起，麥當勞App亦會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠：

  • 1月2日：$10 九件麥樂雞 (參考價：$28.5 起)
  • 1月3日：$15 火腿扒芝士飽配中汽水 (參考價：$33.5 起)
  • 1月4日：$10 呍呢嗱奶昔 (可選士多啤梨奶昔)(參考價：$17 起 )
  • 1月5日：$10 香芋批兩個 (參考價：$23 起)
  • 1月6日：$20 脆香雞翼 4 件配中汽水 (參考價：$44 起)
  • 1月7日：$25 雙層魚柳飽配中汽水 (參考價：$48.5 起)
  • 1月8日：$20 脆辣雞腿飽配中汽水 (參考價：$43.5 起) 
1 月 2 日起，麥當勞 App 亦會推出一連七日「麥麥 celebrate」優惠。 「麥當勞叔叔長櫈」打卡活動 麥當勞1月1日全日早餐 麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動

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