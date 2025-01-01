香港麥當勞50週年 麥當勞叔叔、漢堡神偷尖沙咀碼頭派禮物 限定主題天星小輪即日起行駛

香港麥當勞行政總裁黎韋詩向小朋友派發 50 週年紀念小禮物，貼紙上印有深受大朋友、小朋友喜愛的麥當勞樂園人物。

香港麥當勞今年迎來成立50週年。為50週年活動打響頭炮，麥當勞管理團隊及麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，一眾麥當勞樂園人物，於今日(1日)突發現身尖沙咀碼頭，向市民送上新年祝福及大派50週年紀念禮物，答謝顧客過去50年來的鼎力支持。

另外，尖沙咀及中環碼頭亦有生日派對主題佈置，於碼頭內放置了主題海報及閘內紙牌等，麥當勞樂園人物主題裝飾，香港麥當勞同時帶來期間限定麥當勞主題天星小輪，由即日起，麥當勞50週年主題天星小輪將每日行駛來往尖沙咀—中環航線，讓廣大市民一起參與香港麥當勞50週年的生日派對。

黎韋詩：元旦日起舉辦一連串慶祝活動

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞於1月1日元旦日起舉辦一連串慶祝活動，希望透過不同形式連繫社區，傳遞品牌最重視的快樂文化；今次我們大請全港市民全日免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，盼讓大家更有機會登上麥當勞主題小輪打卡留念。她又指，「香港麥當勞未來會繼續創新求變，為大家創造更多開心時刻。」