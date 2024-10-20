香港「最美郵局」拆後柱還在　細數不顯眼的歷史建築碎片

城市發展生生不息，建築物舊去新來：有的推倒重建，煥然一新；有舊瓶換新酒，至少保留；或剩吉光片羽，一息尚存。今次介紹的4組石柱，原建築已消失無存，遺下幾根柱子陰陽永隔，寄人籬下安插他方，路人行過視而不見。或許你亦曾與這些石柱擦身而過，就讓這段偶遇化作認識的契機，教它們的故事不被遺忘。

文章出處：「當代中國」網站

中環余仁生石柱 被路過建築師保留 存九龍公園

九龍公園近彌敦道一帶，每日人流如鯽。繁忙街角中，一座紅磚建築靜靜佇立港鐵尖沙咀站A1出口後方。這裏是由前威菲路軍營改裝的食環處衞生教育展覽及資料中心；中心門前豎立了兩根石柱，不說不知，它們是由中環余仁生藥行舊總店保留而來。

余仁生藥行的中環舊總店在1993年拆卸，現址已建成中環中心。本來大樓石柱應與其他建築廢料一樣被棄置，多得建築署前高級建築師馮永基「出手相救」，才得以保留。

馮永基曾在專欄和訪問親述，當年路經正在拆卸的余仁生地盤，對石柱被當廢物感到可惜，於是大膽闖入，叫工人小心拆除石柱，並輾轉聯絡到余仁生後人和地盤新業主土地發展公司、即市區重建局前身，取得保留石柱的同意，透過建築署古物組把千斤重的石柱移送到「對面海」，暫存尖沙咀科學館倉庫，最終獲許安置在九龍公園現址。值得一提是，這項活化工程並得到1999年的香港建師學會「會長大獎」。