香港「最美郵局」拆後柱還在　細數不顯眼的歷史建築碎片

城市發展生生不息，建築物舊去新來：有的推倒重建，煥然一新；有舊瓶換新酒，至少保留；或剩吉光片羽，一息尚存。今次介紹的4組石柱，原建築已消失無存，遺下幾根柱子陰陽永隔，寄人籬下安插他方，路人行過視而不見。或許你亦曾與這些石柱擦身而過，就讓這段偶遇化作認識的契機，教它們的故事不被遺忘。
文章出處：「當代中國」網站
中環余仁生石柱 被路過建築師保留 存九龍公園
九龍公園近彌敦道一帶，每日人流如鯽。繁忙街角中，一座紅磚建築靜靜佇立港鐵尖沙咀站A1出口後方。這裏是由前威菲路軍營改裝的食環處衞生教育展覽及資料中心；中心門前豎立了兩根石柱，不說不知，它們是由中環余仁生藥行舊總店保留而來。
余仁生藥行的中環舊總店在1993年拆卸，現址已建成中環中心。本來大樓石柱應與其他建築廢料一樣被棄置，多得建築署前高級建築師馮永基「出手相救」，才得以保留。
馮永基曾在專欄和訪問親述，當年路經正在拆卸的余仁生地盤，對石柱被當廢物感到可惜，於是大膽闖入，叫工人小心拆除石柱，並輾轉聯絡到余仁生後人和地盤新業主土地發展公司、即市區重建局前身，取得保留石柱的同意，透過建築署古物組把千斤重的石柱移送到「對面海」，暫存尖沙咀科學館倉庫，最終獲許安置在九龍公園現址。值得一提是，這項活化工程並得到1999年的香港建師學會「會長大獎」。
恒生銀行創辦人購「最美郵局」石柱 贈嘉道理農場
中環環球大廈前身是香港舊郵政總局大樓，又有「最美郵局」的稱號。這座採用英國文藝復興式設計的建築，是香港第三代郵政總局，以紅磚及花崗岩拼砌成對比鮮明的間條圖案，曾是港島的矚目地標。
1970年代由於要發展地下鐵，「最美郵局」被拆卸。港英政府在中環新填地興建了外型像「白色方盒」的第四代郵政總局。
後來1976年，恒生銀行共同創辦人梁昌（又名梁潤昌）購得舊郵局的4根石柱，贈予好友賀理士‧嘉道理（Horace Kadoorie），將之安放在嘉道理農場半山。如今「四柱擎天」已成為農場裏一處引人入勝的郊遊景點。
發展朗豪坊 旺角「同昌大押」石柱遷赤柱
赤柱美利樓是座古色古香的殖民建築，旁邊小徑卻置有12根風格迥異的中式方柱，部分刻有「同昌大押」四個紅字。
同昌大押本是旺角亞皆老街37號一座樓高3層的古老當鋪，是當年少見的舊式轉角唐樓，位處砵蘭街、上海街與亞皆老街交界。上世紀中，旺角油麻地有不少唐樓，繁華路上是米舖、雜貨店、中藥舖、典檔舖等民生店舖。
半世紀過去，摩登大樓在旺角拔地而起，昔日唐樓亦出現老化。1990年代旺角亞皆老街及上海街一帶納入重建，市區重建局的前身土地發展公司拆卸了這處舊樓，該區後來被發展為購物商場「朗豪坊」。附近的「雀仔街」則被重置到現時港鐵旺角東站旁邊的園圃街雀鳥花園。
同昌大押就在這波重建中被拆卸，只有幾根柱子逃過堆填命運，於2007年被安置在赤柱馬坑，與美利樓、卜公碼頭、添馬艦的旗桿等文物為鄰。
尖沙咀火車站羅馬柱 移置尖東市政局紀念花園
尖沙咀海旁的舊九廣鐵路火車站1978年拆卸，很多人以為只有鐘樓獲得保留；事實上，留下來的還有六根支撐火車站的羅馬式石柱，只是它們被移到尖東的市政局百周年紀念花園噴水池旁邊，鮮有路人注意得到。
不過因應近年極端暴雨頻生，尖沙咀漆咸道南一帶經常水浸，政府正在尖沙咀市政局百周年紀念公園地底正進行工程，擬興建深度達30米的雨水蓄洪池，疏導水浸問題，工程預計在2027年第3季完成。
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