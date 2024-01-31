香港2023全年GDP預估增長3.2%　第四季料增4.3% (更新)

政府統計處周三（1月31日），公布2023年全年及第四季的本地生產總值（GDP）預先估計數字，全年預估增長3.2%；第四季料增4.3%。政府發言人解釋，因受惠於訪港旅客人數在香港與內地和國際全面通關後有所恢復，服務輸出展現強勁反彈。

服務輸出在第四季與上年同期比較實質上升22.1%，而第三季的升幅為23.2%。服務輸入繼第三季上升28.9%後，在第四季實質上升27.4%。去年全年與2022年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得21.2%及26.0%的實質升幅。

貨品出口總額與上年同期比較錄得2.8%的實質升幅，而第三季則下跌8.7%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第四季實質上升3.9%，而第三季則下跌6.1%。去年全年與2022年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得10.3%及8.5%的實質跌幅。

政府： 外圍環境充滿挑戰

政府發言人表示，受惠於訪港旅客人數在香港與內地和國際全面通關後有所恢復，服務輸出展現強勁反彈。在住戶收入上升及政府多項措施的支持下，私人消費開支在防疫措施取消後轉為顯著上升。整體投資開支隨着經濟復蘇而轉跌為升。然而，外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口進一步下跌。

展望未來，困難的外圍環境在2024年將繼續為香港的貨物出口帶來壓力，若先進經濟體一如預期在年內稍後時間減息，情況或會趨向穩定。與此同時，訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升，政府致力推動舉辦盛事亦會帶來額外的提振作用。住戶收入上升，加上政府各項措施，應會繼續支持私人消費。固定資產投資亦應會隨着經濟繼續增長而進一步上升，雖然偏緊的金融狀況目前仍會構成制約。

恒生：預測香港全年經濟增長2.8%

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，去年第四季本地生產總值數據，顯示私人消費及旅遊業復甦繼續帶動本港經濟增長。全年計，消費錄得高單位數增長，而主要反映旅遊業的服務輸入及輸出增速更逾兩成。

薛俊昇預期，今年消費及旅遊業繼續成為本港經濟增長的主要動力。不過，外圍環境不明朗依然為本港經濟帶來下行風險。雖然近月本港進出口回復正增長，但當中部分原因與較低的比較基數有關。由於市場普遍預期今年主要經濟體的增長低於去年，本港外貿前景挑戰仍然不少。

薛俊昇估計，今年本港經濟進一步復甦，目前預測全年經濟增長 2.8%，相信稍後時間美國聯儲局減息會為下半年本港經濟帶來額外支持，現時預計聯儲局今年全年減息3至4次，每次25個基點。