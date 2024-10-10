香港5大學躋身全球百大 中大列44歷來最佳 蔡若蓮：香港成頂尖大學最集中城市之一

中大排第44，較去年上升9位，亦是中大在排名榜推出以來最佳的成績。(資料圖片)

香港有5間大學躋身世界百大！英國教育刊物《泰晤士高等教育》(THE)昨日公布2025世界大學排名，在首100間排名中，有5間香港大學上榜，其中港大是本港排名最高，與2024年一樣排第35位，中大躍升9名、排44，在THE世界大學排名中取得歷來最佳排名。教育局長蔡若蓮表示，有5所大學在世界百強之列，使香港成為全球頂尖大學最集中的城市之一；當局將以精益求益的態度，持續優化院校管治。

2025世界大學排名涵蓋全球2,092所大學，較去年多約180間。躋身世界前百名的5間香港大學，除了港大(35位)外，亦包括得到該排名榜推出以來最佳成績、較2024年上升9位的中大(44位)；另外3間大學與去年比較有升有跌，包括排66位的科大微跌兩位；排80位的城大亦升兩位，而排84位的理大則跌7位。至於浸大則由去年的301至350位之間，上升至251至300位。