香港5大學躋身全球百大 中大列44歷來最佳 蔡若蓮：香港成頂尖大學最集中城市之一

香港有5間大學躋身世界百大！英國教育刊物《泰晤士高等教育》(THE)昨日公布2025世界大學排名，在首100間排名中，有5間香港大學上榜，其中港大是本港排名最高，與2024年一樣排第35位，中大躍升9名、排44，在THE世界大學排名中取得歷來最佳排名。教育局長蔡若蓮表示，有5所大學在世界百強之列，使香港成為全球頂尖大學最集中的城市之一；當局將以精益求益的態度，持續優化院校管治。
2025世界大學排名涵蓋全球2,092所大學，較去年多約180間。躋身世界前百名的5間香港大學，除了港大(35位)外，亦包括得到該排名榜推出以來最佳成績、較2024年上升9位的中大(44位)；另外3間大學與去年比較有升有跌，包括排66位的科大微跌兩位；排80位的城大亦升兩位，而排84位的理大則跌7位。至於浸大則由去年的301至350位之間，上升至251至300位。
中大校長段崇智表示，對中大取得的成績感到自豪。城大校長梅彥昌指，城大於年初獲評為「全球最國際化大學」，早前亦在THE世界年輕大學排名榜中升至第四位，創歷史新高。他說，印證城大致力推動富創新性、啟發性和互動性的教育，在科研方面力求卓越和創新。
教育局長蔡若蓮昨表示，本港的高等院校有高度國際化及多元化的特色，在8所教資會資助的大學中，有5所大學在世界百強之列，使香港成為全球頂尖大學最集中的城市之一；她又指，本港很多學院、學科及課程也屬於全球首屈一指 ，良好教育基建、優秀科研人才及雄厚的研究實力亦得到海內外廣泛認知及認同。
全球十大均屬英美院校
另外，在2025年排名中，全球十大盡屬英美院校，英國牛津大學連續9年高踞榜首，美國麻省理工學院升1位至第2位，美國哈佛大學亦升1位至第3位，2024年排第二的美國史丹福大學則跌至第6。在亞洲地區院校中，排名最高的是清華大學，維持全球排第12位；其餘依次為北京大學升1位至第13位；新加坡國立大學則升2位至第17位，東京大學排第28位及新加坡南洋理工大學排第30位。