香港7月失業率微跌至2.8%創4年低　總就業人數增1.92萬人

本港7月失業率再創新低。政府統計處今日(17日)公布，香港截至7月底的3個月經季節性調整失業率，下跌一個百分點，由2.9%降至2.8%，勝預期的2.9%，連降兩月，亦創近4年、2019年6月以來新低；7月就業不足率保持不變，維持於1.1%。
多個行業失業率有明顯跌幅
政府統計處指，與4月至6月比較，5月至7月期間大多數主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。
總就業人數增1.9萬人
至於就業人數方面，總就業人數由4月至6月的368.88萬人，上升至5月至7月的370.8萬人，增加約1.92萬人；同期總勞動人口亦由380.24萬人，上升至381.97萬人，增加約1.73萬人。而失業人數方面，不經季節性調整的失業人數，由4月至6月的11.36萬人，下跌至5月至7月的11.17萬人，減少約1,900人；同期就業不足人數亦由4.15萬人，下跌至4.05萬人，減少約1,000人。
孫玉菡：勞工市場繼續改善
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，勞工市場繼續改善，他展望將來隨着經濟復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善。