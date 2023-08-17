香港7月失業率微跌至2.8%創4年低　總就業人數增1.92萬人

本港7月失業率跌至2.8%創4年新低，總就業人數增1.92萬人。(資料圖片／鍾式明攝)

本港7月失業率再創新低。政府統計處今日(17日)公布，香港截至7月底的3個月經季節性調整失業率，下跌一個百分點，由2.9%降至2.8%，勝預期的2.9%，連降兩月，亦創近4年、2019年6月以來新低；7月就業不足率保持不變，維持於1.1%。

多個行業失業率有明顯跌幅

政府統計處指，與4月至6月比較，5月至7月期間大多數主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。