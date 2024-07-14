馬季煞科日3萬馬迷入場 錄近18.7億投注額 內地遊客創新高

馬會指今季合共舉行88個賽日，包括7次黃昏賽事；全季共有831場本地賽事及368場越洋轉播賽事。今季賽馬投注總額為1,347億元，較2022/2023年度馬季下跌4.5%。馬會行政總裁應家柏稱，在充滿挑戰的經濟環境下，今季賽馬總投注額令人滿意。

總入場人數逾50萬 較去年馬季增近四成

為配合「夜繽紛」活動，跑馬地馬場於去年9至12月免費入場，將今季總入場人數推高至逾50萬人，較2022/2023年度馬季大增37.6%。沙田馬場於本賽季共吸引逾93,000名內地旅客入場，大賽日平均錄得4,000人，而富衛保險冠軍賽馬日更錄得破紀錄的6,373人。而今天煞科日更錄得破紀錄的6,373人。今季入場的內地旅客總數甚至較2018/2019年度馬季新冠疫情還未出現、跨境交通服務還未暫停前大幅上升了32%。

從化馬場可容納超過1,000匹馬

馬季的另一重點是馬會在大灣區及從化馬場的策略性投資取得成果。今季有來自18個馬房的186匹賽駒在從化備戰後共贏得243場頭馬，分別較上季增加約35%及41%。隨著新建的雙層馬房落成啟用，從化馬場可容納的馬匹數量已由660匹增至超過1,000匹，為培育新一代世界級賽駒提供進一步支援。