馬季煞科日3萬馬迷入場 錄近18.7億投注額 內地遊客創新高

2023/2024年度香港馬季今晚煞科，3萬名馬迷入場支持，包括6,373名內地遊客，為內地遊客入埸人數創下歷來最高紀錄，今日投注額錄得近18.7億。
馬會指今季合共舉行88個賽日，包括7次黃昏賽事；全季共有831場本地賽事及368場越洋轉播賽事。今季賽馬投注總額為1,347億元，較2022/2023年度馬季下跌4.5%。馬會行政總裁應家柏稱，在充滿挑戰的經濟環境下，今季賽馬總投注額令人滿意。
總入場人數逾50萬 較去年馬季增近四成
為配合「夜繽紛」活動，跑馬地馬場於去年9至12月免費入場，將今季總入場人數推高至逾50萬人，較2022/2023年度馬季大增37.6%。沙田馬場於本賽季共吸引逾93,000名內地旅客入場，大賽日平均錄得4,000人，而富衛保險冠軍賽馬日更錄得破紀錄的6,373人。而今天煞科日更錄得破紀錄的6,373人。今季入場的內地旅客總數甚至較2018/2019年度馬季新冠疫情還未出現、跨境交通服務還未暫停前大幅上升了32%。
從化馬場可容納超過1,000匹馬
馬季的另一重點是馬會在大灣區及從化馬場的策略性投資取得成果。今季有來自18個馬房的186匹賽駒在從化備戰後共贏得243場頭馬，分別較上季增加約35%及41%。隨著新建的雙層馬房落成啟用，從化馬場可容納的馬匹數量已由660匹增至超過1,000匹，為培育新一代世界級賽駒提供進一步支援。
4香港賽駒躋身全球十五大之列
馬會指，香港的服役馬匹約1,200匹，僅佔全球賽駒數目的0.7%，但本地佳駟今季一舉攻下全球13項頂尖一級賽；而香港12項一級賽更首次全數打入去年的浪琴全球百大一級賽排名榜，其中4項更名列首20位。此外，在去年的浪琴世界最佳馬匹年終排名中，有四匹香港佳駟躋身全球十五大賽駒之列，分別是「金鎗六十」、「金鑽貴人」、「浪漫勇士」及「加州星球」，也屬歷來的最佳成績。
浪漫勇士當選香港馬王
另外，賽馬會日前公布沈集成馬房的「浪漫勇士」首度當選香港馬王；呂健威麾下過去三屆馬王「金鎗六十」，憑去年12月勝出香港一哩錦標，連續四年獲選最佳一哩馬。