馬季煞科 無懼打風2.2萬人次入場 全季投資額1411億元 升0.5%

2022/2023年度馬季於昨日(17日)在沙田馬場圓滿結束，煞科戰在三號強風信號生效下，仍吸引超過2.2萬人次馬迷入場，氣氛熾熱。煞科日投注額為20.65億港元，既創回歸後煞科日新高，也是回歸後單日投注額新高，比去年同賽日升1.3%。

馬會今季舉行了88個賽馬日，包括7個黃昏賽馬日；全季共上演了835場香港賽事及299場越洋轉播賽事，全季總投注額則為1,411億港元，比上季微升0.5%。馬會行政總裁應家柏稱，在目前經濟充滿挑戰的環境下，馬會今季的賽馬總投注額仍高達1,411億港元，令人滿意，可反映賽馬產品質素優良，並獲市民支持。

香港賽馬經歷3年疫情後，今季終於全面復常，於9月開季後數個月內，香港仍然實施多項防疫措施。當時馬會在政府支持下，成功克服挑戰舉辦2022年浪琴香港國際賽事。馬季的另一焦點，是從化馬場不但為香港賽馬運動帶來莫大裨益，更為大灣區的馬產業發展發揮關鍵作用。從化馬場讓賽駒可在最先進的設施中休息、休養及為重返沙田及跑馬地馬場而作準備。而馬場的頂尖馬醫院、復康設施、專業獸醫及復康專家，為賽駒提供全面的高水準醫療護理。

香港現有1,250匹馬服役，僅佔全球賽駒數目的0.7%，但香港賽馬今季再次展現了世界級水準。應家柏表示：「香港的世界級賽馬不僅建基於我們的頂級賽馬設施，更是有賴練馬師、騎師、獸醫，以至馬房助理、釘甲匠等各方面的豐富賽馬人才資源不斷壯大。」