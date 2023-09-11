馬季開鑼 馬迷撐傘支持 3.6萬人入場 總投注額13億元

新馬季昨(10日)開鑼，馬會沿用去年安排，馬迷需先經網上訂位後才可入場，雖然昨晨天文台一度發出黃雨警告，之後續天色昏暗，間中出現驟雨，但無損馬迷興致，部分撐傘觀賞競賽。有馬迷指，每次開鑼日必定入場，盼攞頭彩，「頭威頭勢，旺足一個馬季」，亦有入場遊客指想感受香港激烈競賽氣氛。馬會指，昨日逾3.6萬人入場，全日總投注額近13億港元，比去年下跌8%，主因是近日惡劣天氣下，馬匹有數日無法如常到跑道操練，令今天賽事的參賽馬匹數目較上季同日少超過三成。

新一個馬季昨(10日)在沙田馬場開鑼，馬會主席利子厚到場敲響巨型銅鑼主持開鑼儀式，並為醒獅點睛。原定為昨日出席主禮的行政長官李家超因處理暴雨善後工作而取消行程。

馬會沿用去年安排，馬迷們需先經網上訂位後才可入場，昨早黃雨過後，天色未有好轉，不時下著大驟雨，但入場馬迷均隨機應變，雨勢轉細時，撐傘到室外觀賽。首場賽事於12時25分展開，當馬匹即將衝線時，打氣聲此起彼伏。

有資深馬迷黃先生指，多年來均抽空在開鑼當日入場，一來「唞暑」逾月後要再次「熱身」，二來想開鑼贏得頭得彩，「攞個好意頭，頭威頭勢，旺足一個馬季」。進場者亦有內地來港的旅客，廣州的張先生指，日前來港，今次來港入住沙田的酒店，恰好昨日知悉今日馬季開鑼，故入場感受氣氛。他坦言首次看跑馬，亦不懂如何下注，故只在幾場賽場，每場選一個自己心水號碼，笑指「輸贏不重要，贏咗買多點手信回家，輸咗也只當玩玩碰下運氣。」