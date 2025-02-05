馬拉松周日起跑 天文台最新預測或降至10度

天氣寒冷，天文台昨早錄得最低氣溫攝氏12.2度，大帽山僅2.4度，市民外出時均添加厚外套。周日舉行馬拉松，受強烈冬季季候風影響，天文台昨調低周六及日氣溫預測，料周日市區清晨最低氣溫可能降至10至11度水平，有機會接近入冬以來的最低紀錄(1月27日錄得最低氣溫10.6度)，新界部分地區嚴寒，呼籲市民留意天氣變化，注意保暖，跑手起跑前要做足熱身運動。

天文台指，一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸，華南天色大致良好，而昨日日間回升至最高18.6度，預計今早仍相當清涼，市區最低只有14度，展望隨後一兩日大致多雲，早上持續清涼。預料一股強烈冬季季候風會在接近周末抵達華南沿岸，期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒，預計氣溫由周六最高17度逐步降至周日清晨10至11度。