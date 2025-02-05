馬拉松周日起跑 天文台最新預測或降至10度

天氣寒冷，天文台昨早錄得最低氣溫攝氏12.2度，大帽山僅2.4度，市民外出時均添加厚外套。周日舉行馬拉松，受強烈冬季季候風影響，天文台昨調低周六及日氣溫預測，料周日市區清晨最低氣溫可能降至10至11度水平，有機會接近入冬以來的最低紀錄(1月27日錄得最低氣溫10.6度)，新界部分地區嚴寒，呼籲市民留意天氣變化，注意保暖，跑手起跑前要做足熱身運動。
天文台指，一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸，華南天色大致良好，而昨日日間回升至最高18.6度，預計今早仍相當清涼，市區最低只有14度，展望隨後一兩日大致多雲，早上持續清涼。預料一股強烈冬季季候風會在接近周末抵達華南沿岸，期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒，預計氣溫由周六最高17度逐步降至周日清晨10至11度。
天文台指，下周初華南天色好轉，日間非常乾燥。隨著季候風被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫回升，周三及周四最高達20度。
青山醫院爆甲流群組3人感染1死亡
本港近日晝夜溫差大，加上流感肆虐容易染病；青山醫院通報院內一個成人精神科女病房爆發甲型流感個案群組，3名年齡介乎56至69歲的病人上周二起先後出現呼吸道感染病徵，檢測證實對甲型流感病毒呈陽性反應，其中一名有長期病患的病人，病情持續惡化，上周五離世；其餘2人正接受隔離治療，情況穩定。
24人年初三食盆菜疑食物中毒
雖然天氣寒冷，但預製的食物仍要留意貯存溫度。13男11女(3至76歲)日前進食沙田沙角邨熟食檔金沙角小館的外送盆菜後疑食物中毒。他們於上周五、年初三參與了一個共約百人出席的新春家庭聚餐，午膳後約10至20小時出現發燒、腹瀉和嘔吐等病徵。其中4人已求醫，全部毋須入院。食安中心初步調查顯示，有關食物過早預製及貯存在不適當溫度，已指示有關處所即時暫停供應涉事盆菜，並徹底清潔和消毒。
衛生防護中心提醒，經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏4度或以下，提取和運送盆菜時，應確保盆菜保持在攝氏60度以上，在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上。