馬會偕XIX合作 頭炮活動邀Now United來港表演拍真人騷

馬會表示，有賴行政長官於施政報告提出積極發展賽馬旅遊，以及文體旅局和旅發局在全球推廣香港賽馬旅遊體驗的努力；賽馬運動已成為備受訪港旅客歡迎的體驗；本馬季至今已錄得超過14萬3千名旅客進場觀賽，馬會最近更與中國旅遊集團加強戰略合作，在內地推廣馬會的世界級賽馬運動。

香港賽馬會今日(12日)宣布，與國際娛樂品牌「XIX Entertainment」(XIX)建立策劃性合作夥伴關係，發展成全球體育娛樂品牌，擴大接觸面；頭炮活動邀得XIX旗下的國際流行音樂組合Now United帶來港，在馬場演出拍攝真人騷節目及音樂影片。

為在這基礎上更進一步，馬會夥拍國際著名娛樂及體育製作人Simon Fuller創辦的XIX，發展成為全球體育娛樂品牌，透過整合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗，擴大接觸層面，包括年輕一代，並拓展海外及內地觀眾群。馬會的長遠希望令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。

至於頭炮合動活動，馬會預告，XIX旗下的國際流行音樂組合Now United將來港，期間拍攝真人騷節目及音樂影片，並透過社交媒體，與社交平台上共4千萬名的全球追蹤者分享他們在港的動態。香港市民亦能夠在馬會兩個馬場，以及今年12月舉行的浪琴香港國際賽事中，欣賞Now United的現場演出。