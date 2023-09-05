馬會公布22/23業績 年度總投注額破紀錄達3,048億元 回饋社會359億元

香港賽馬會今(5 日)公佈截至年6月30日止的2022/23財政年度業績。馬會今個財政年度錄得3,048億港元投注總額，較去年上升5.1%，而馬會博彩稅、利得稅和獎券基金撥款等金額亦達359億港元，兩者均創歷史新高。馬會回饋社會359 億港元，當中包括破紀錄合共 286 億港元的 博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及創馬會歷來第二高的已審批慈善捐款 73 億港元。

本地賽馬投注額微跌1.3% 匯合彩池彌補跌幅

賽馬管本地賽馬投注額微跌1.3%，但有賴匯合彩池彌補跌幅。投入香港賽事的匯合彩池投注總額上升3.0%至254億港元，佔整季本地賽馬投注總額19.6%，馬會來自本地賽事的收入亦按馬季上升1.5%；加上馬會增加三個全球匯合彩池賽馬日，令越洋轉播及全球匯合彩池兩項業務的投注總額上升12.5%，佔賽馬投注總額8.4%。

足球博彩業務表現強勁

與此同時，隨著六合彩獎券恢復每週攪珠三次，2022/23 財政年度的投注額增加29.2%至 75 億港元。而賽馬投注總額增加 0.5%至 1,411 億港元；以財政年度計算，賽馬投注總額則為 1,404 億港元，與去年相比大致維持不變。至於足球博彩業務亦表現強勁，投注額上升 9.1%至 1,569億港元。賽馬會解釋，馬會建立的全新「顧客資訊及投注系統」，有助為賽事推出新的即場投注選項，以增加馬會對非法賭博市場的競爭力。