馬會公益慈善研究院與美國洛克菲勒基金會簽署合作聲明 共同應對全球氣候變化

香港賽馬會成立的公益慈善研究院與美國洛克菲勒基金會，在迪拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第 28 次締約方大會（COP28）的首個衞生日中，簽署一份以氣候及其健康影響定立為策略重點「合作聲明」，旨在擴大不同按公平原則制定的方案， 以應對氣候變化對全球的影響，特別是針對全球約有33億人口的弱勢社群。

合作為研究院首批項目

馬會行政總裁應家柏指出，這次和美國洛克菲勒基金會的合作是公益慈善研究院推出的首批項目之一，以應對氣候變化及其對各地社區的衞生健康的巨大影響，這也是目前全球面對最迫切的問題；相方期望建立一個匯集專才的全球網絡，結合公益慈善研究院在東方、洛克菲勒基金在西方的號召力，以及雙方的財政資源，致力加強全球衞生健康系統對氣候變化的應變能力。

洛克菲勒基金會主席Rajiv J. Shah亦表示，洛克菲勒基金會很榮幸能與香港賽馬會所成立的公益慈善研究院合作，更快共建應對氣候變化的方案，同時推動全球衞生健康領域的發展，保護弱勢社群。他又指，透過作出正確的投資，人類不但可以更好適應全球暖化所帶來的轉變，更可以推動全球持續提升各地的衞生健康系統，並取得積極進展。