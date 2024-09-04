馬會去年總投注額逾3049億元 消費模式轉變 本地賽馬投注額跌9.3%

馬會昨公布截至本年6月的財政年度業績。2023/24年的總投注額(包括賽馬、足球博彩、六合彩)達3,049億元，與去年相若。惟由於須繳付24億港元的「額外足球博彩稅」，令年內博彩總入收下跌10.5%，至148億元。此外，面對激烈競爭及消費模式轉變等因素，2023/24馬季的本地賽馬投注總額降9.3%。

馬會表示，年內面對相當嚴峻的挑戰，包括困難的宏觀經濟環境、來自非法賭博市場不斷擴大的威脅，以及澳門賭場愈趨激烈的競爭。更甚的是，消費者行為模式在疫情後出現巨大轉變，追求嶄新的數碼體驗及離港消費的趨勢，對進場觀賽及賽馬博彩的影響甚大；而透過匯合彩池業務及拓展全球客戶基礎等促進香港賽馬全球化的策略，在一定程度上緩和此跌幅。

本地賽馬投注方面，馬會指，2023/24馬季(2023年9月10日至2024年7月14日）的本地賽馬投注總額下跌9.3%。配合匯合彩池業務後，2023/24馬季的整體賽馬投注額為1,347億元，按年降4.5%；以財政年度計算，賽馬投注總額減少3.1%至1,361億元。

足球博彩及六合彩投注均上升

足球博彩投注額方面，2023/24財政年度創下歷史新高，按年上升 2.2%，達1,603億元，創歷史新高。惟自2023年4月起計的5年內，馬會每年須向庫房繳交24億元的「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入下跌16.6%，至81億元。

六合彩投注額方面，馬會指，投注額達85億元，按年增加13.3%，形容表現令人鼓舞。

馬會表示，2023/24財政年度的包括賽馬、足球博彩、六合彩等投注總額為3,049億元，與去年大致維持不變；但因年內繳付24億元的「額外足球博彩稅」，令博彩總收入下跌10.5%，至148億元。

回饋社會401億元創新高

慈善工作方面，馬會指，回饋社會401億元，創歷史新高；當中包括同創新高、總額達299億元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及刷新紀錄的102億元已審批慈善捐款。總結過去一年，馬會主席利子厚稱，馬會貫徹致力建設更美好社會的宗旨。「馬會將繼續投放資源，並在有需要時動用儲備，以確保馬會的長遠未來發展，並恪守貢獻社會的承諾。」