馬會去年總投注額達3049億元 消費模式轉變 本地賽馬投注額跌9.3%

馬會昨公布截至本年6月的財政年度業績。2023/24年的總投注額(包括賽馬、足球博彩、六合彩)達3,049億元，與去年相若。惟由於須繳付24億港元的「額外足球博彩稅」，令年內博彩總入收下跌10.5%，至148億元。此外，面對激烈競爭及消費模式轉變等因素，2023/24馬季的本地賽馬投注總額降9.3%。 本地賽馬投注方面，馬會指，2023/24馬季(2023年9月10日至2024年7月14日)的本地賽馬投注總額下跌9.3%。配合匯合彩池業務後，2023/24馬季的整體賽馬投注額為1,347億元，按年降4.5%。馬會表示，年內面對相當嚴峻的挑戰，包括困難的宏觀經濟環境、來自非法賭博市場不斷擴大的威脅，和澳門賭場的激烈競爭。更甚的是，消費者行為模式在疫情後出現巨大轉變，追求嶄新的數碼體驗及離港消費的趨勢，對進場觀賽及賽馬博彩的影響甚大；而透過匯合彩池業務及拓展全球客戶基礎等促進香港賽馬全球化的策略，在一定程度上緩和此跌幅。

足球博彩及六合彩投注均上升 足球博彩投注額方面，2023/24財政年度創下歷史新高，按年上升2.2%，達1,603億元。惟自2023年4月起計的5年內，馬會每年須向庫房繳交24億元的「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入下跌16.6%，至81億元。 六合彩投注額方面，馬會指投注額達85億元，按年增加13.3%，形容表現令人鼓舞。馬會表示，2023/24財政年度的包括賽馬、足球博彩、六合彩等投注總額為3,049億元，與去年大致維持不變；但因年內繳付24億元的「額外足球博彩稅」，令博彩總收入下跌10.5%，至148億元。

馬會認為，有需要檢視目前無法透過合法博彩途徑投注的運動項目，尤其是籃球博彩在非法賭博市場的數據；同時有理據支持把馬會牌照適用的範圍，擴展至其他體育項目。馬會理解開辦任何新的體育項目博彩是以政府的決定為依歸，會繼續向政府全面匯報非法賭博涉及的範圍和規模。 慈善工作方面，馬會指回饋社會401億元，創歷史新高；當中包括同創新高、總額達299億元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及刷新紀錄的102億元已審批慈善捐款。 利子厚連任主席 另外，馬會昨舉行的周年大會上，遴選會員通過4名董事獲選連任，分別是利子厚、孔思和、陳衍里及龔楊恩慈，任期各3年。大會結束後，新一屆董事局選出利子厚及廖長江，分別連任2024/25年度馬會主席及副主席一職。

馬會主席利子厚表示，馬會將繼續投放資源，有需要時動用儲備，確保馬會長遠未來發展，並恪守貢獻社會的承諾。