馬會回應新民黨建議大增足球博彩稅 指破壞經營模式 損公眾利益

香港賽馬會（馬會）(26日)晚上發文回應新民黨建議大幅增加香港足球博彩稅30%的建議，強調建議反映新民黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，將破壞馬會行之已久的成功經營模式，摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位，損害香港的公眾利益，對香港造成無法挽回的損害。

馬會指，新民黨建議增加足球博彩稅，理論上將使馬會向政府繳納的稅款由目前的250億港元增加至超過310億港元，因而在理論上將令馬會的扣除經營成本前經營收益由150億港元下跌60億港元至90億港元，銳減高達40%，導致盈餘消失，甚至有更大可能會出現虧損，使馬會無法為未來作出投資，為社會作出貢獻。現實中，顧客反應可能極不穩定。即使成本增加並非即時直接轉嫁至顧客，足球博彩稅增加，甚至只是顧客預期足球博彩稅將有所增加等任何變動，均足以引發不成比例的反應。在博彩業務中，預期價格有變可觸發極大的需求變動。

馬會：驅使更多港人投注非法外圍境外莊家 政府稅收不升反跌

馬會又稱，香港賽馬會是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構。在不公平的競爭環境下，馬會面對著來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭。原因之一是香港的博彩稅率為全球最高，較其他經營者高出15%至65%不等。此外，非法外圍及境外莊家不受監管規範，能以更佳的賠率，以及籃球、一級方程式賽車、高爾夫球、網球等多元化的投注產品，以至信貸投注作為招徠，使馬會越來越難以與之競爭。增加足球博彩稅將徹底削弱馬會的競爭力，並驅使更多港人向非法外圍及境外莊家投注。在這些情況下，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。

馬會又指，為維持競爭力並令香港的注額納入合法渠道，最近已投資50億港元於先進資訊科技系統。未來五年，馬會將進一步投放70億港元於資訊科技系統、應用及建設，以及撥資150億港元於香港及大灣區內馬場的馬房及顧客設施。增加足球博彩稅將損害馬會為可持續業務作出投資的能力。此外，增加足球博彩稅也將影響賽馬業務。鑑於目前馬會的稅務承擔沉重，扣除比率極高，馬會將無法把增幅轉嫁至顧客身上以增加盈餘。因此，馬會將無法透過提升賽事獎金以促進世界級賽馬產品，也沒法投資於馬場顧客設施、資訊科技等關鍵項目，從而維持香港世界級賽馬作為國際品牌的地位。

