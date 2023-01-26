馬會回應新民黨建議大增足球博彩稅 指破壞經營模式 損公眾利益

香港賽馬會（馬會）(26日)晚上發文回應新民黨建議大幅增加香港足球博彩稅30%的建議，強調建議反映新民黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，將破壞馬會行之已久的成功經營模式，摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位，損害香港的公眾利益，對香港造成無法挽回的損害。
馬會指，新民黨建議增加足球博彩稅，理論上將使馬會向政府繳納的稅款由目前的250億港元增加至超過310億港元，因而在理論上將令馬會的扣除經營成本前經營收益由150億港元下跌60億港元至90億港元，銳減高達40%，導致盈餘消失，甚至有更大可能會出現虧損，使馬會無法為未來作出投資，為社會作出貢獻。現實中，顧客反應可能極不穩定。即使成本增加並非即時直接轉嫁至顧客，足球博彩稅增加，甚至只是顧客預期足球博彩稅將有所增加等任何變動，均足以引發不成比例的反應。在博彩業務中，預期價格有變可觸發極大的需求變動。
馬會：驅使更多港人投注非法外圍境外莊家 政府稅收不升反跌
馬會又稱，香港賽馬會是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構。在不公平的競爭環境下，馬會面對著來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭。原因之一是香港的博彩稅率為全球最高，較其他經營者高出15%至65%不等。此外，非法外圍及境外莊家不受監管規範，能以更佳的賠率，以及籃球、一級方程式賽車、高爾夫球、網球等多元化的投注產品，以至信貸投注作為招徠，使馬會越來越難以與之競爭。增加足球博彩稅將徹底削弱馬會的競爭力，並驅使更多港人向非法外圍及境外莊家投注。在這些情況下，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。
馬會又指，為維持競爭力並令香港的注額納入合法渠道，最近已投資50億港元於先進資訊科技系統。未來五年，馬會將進一步投放70億港元於資訊科技系統、應用及建設，以及撥資150億港元於香港及大灣區內馬場的馬房及顧客設施。增加足球博彩稅將損害馬會為可持續業務作出投資的能力。此外，增加足球博彩稅也將影響賽馬業務。鑑於目前馬會的稅務承擔沉重，扣除比率極高，馬會將無法把增幅轉嫁至顧客身上以增加盈餘。因此，馬會將無法透過提升賽事獎金以促進世界級賽馬產品，也沒法投資於馬場顧客設施、資訊科技等關鍵項目，從而維持香港世界級賽馬作為國際品牌的地位。
馬會：增加博彩稅將嚴重影響對非牟利機構捐款
馬會又表示，香港賽馬會慈善信託基金一直秉承負責任的方針及運用完善的金融投資策略管理每年來自馬會的捐款，致力建設更美好社會。於2011/12年度至2021/22年度期間，慈善信託基金捐款由17億港元大幅增加至66億港元，增長高達288%。同期，馬會的純利僅由76億港元增至149億港元，增幅只有96%。另一方面，慈善信託基金自今季開始已因應新策略，開始大幅降低目前的儲備水平，以進一步致力建設更美好社會。同時，捐助款額以十億計的項目如大館現時活化計劃也在進行中，此外，慈善信託基金繼續尋找在常規捐款以外的超大型項目予以捐助，一如過往我們特別撥出35億港元以興建香港故宮博物館。除了財務支援外，慈善信託基金重視提升捐款受助人的服務水平、知識及營運能力，備受捐款受助人認可。另一方面，慈善信託基金一直有賴於馬會每年自經營盈餘作出大額撥款，從而與社福、教育、衛生、文化及體育各個界別在過去數十年建立深厚的互信關係，並得以作出重大捐款及建立慈善業務的知識。
馬會並說，有別於世界上大多數慈善組織，香港賽馬會慈善信託基金沒有可觀的儲備或捐款基金以作為我們大部分捐款的來源。慈善信託基金的儲備雖然不小，但假如本會每年的經營盈餘銳減，例如增加本已極高的博彩稅，本會屆時將無法作出同樣重大的捐款。信託基金繼續建設更美好社會的能力，完全取決於未來充滿變數的營商環境，例如日益激烈的競爭、經濟下行的風險，以至通脹壓力。因此，一旦增加博彩稅，將嚴重影響馬會對非牟利機構的捐款、填補慈善和社會服務空隙的能力、對弱勢社群的支援，也會波及我們對建設香港重要設施例如香港故宮博物館、香港中文大學醫學中心、香港科技大學校園等的捐獻。