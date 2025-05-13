馬會夥XIX締全球體育娛樂品牌 國際流行音樂組合來港表演拍真人騷

施政報告曾提出積極推動賽馬旅遊，為擴大賽馬活動的接觸面，香港賽馬會宣布與國際娛樂品牌「XIX Entertainment」(XIX)建立策劃性合作夥伴關係，發展成全球體育娛樂品牌，頭炮活動邀得XIX旗下的國際流行音樂組合Now United來港演出和拍攝真人騷節目及音樂影片。馬迷亦有機會在國際賽舉行時，在場內免費欣賞相關表演，為觀看競賽增添更大樂趣。

馬會表示，賽馬運動已成為備受訪港旅客歡迎的體驗，本馬季至今已錄得超過14萬3千名旅客進場觀賽。為在這基礎上更進一步，馬會夥拍國際著名娛樂及體育製作人Simon Fuller創辦的XIX，透過整合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗，發展成為全球體育娛樂品牌，以接觸年輕一代，並拓展海外及內地觀眾群；長遠希望令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。