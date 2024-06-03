馬會招募賽事見習學員 培育未來賽馬人才

香港賽馬會（「馬會」）賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校即日起招募新一屆賽事見習學員，讓年輕人馳騁夢想。無論渴望成為騎師、策騎員，還是釘甲匠、馬術事務助理或獸醫事務技術員等崗位，都可於7月5日或之前報名。賽事見習學員培訓計劃獲國際認可，為賽馬業界培育下一代新秀。馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，馬會致力培育賽馬人才，並為各種培訓計劃提供資源，鼓勵更多年輕人加入賽馬業，推動香港世界級賽馬。

必須滿15歲完成中三 不設身高限制

投考賽事見習學員必須年滿15歲，並完成中三或以上課程。投考人士毋須具備策騎經驗，不設身高限制，見習騎師和策騎員的體重參考指標則約為105磅和125磅。見習騎師學校鼓勵勤奮、態度積極主動，以及熱愛體育運動和有運動天賦的人士投考。見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月舉行策騎和體能測試，挑選具潛質的申請者參與體驗營。當中表現最優秀的25位申請人將獲取錄加入培訓計劃。



馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈鼓勵熱愛賽馬業的年青人投考賽事見習學員，指賽馬人才培訓中心提供的訓練不僅培育騎師及策騎員，更裝備學員投身賽馬業界其他重要崗位，包括教練及釘甲匠等。