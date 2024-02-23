馬會捐7.9億元推8措施　支援青年長者精神健康

近期學童自殺個案備受關注，同時長者精神健康問題不容忽視，為應對社會上面對的精神健康挑戰。馬會今(23日)宣布，透過其慈善信托基金捐出超過7.9億元，未來幾年與政府、非政府組織及學校等合作，支持8項措施，開展一系列支持青年及長者的精神健康計劃，預期可惠及逾15.4萬人。

用AI聊天機械人向大專生提供心理治療

馬會8項支援措施，涵蓋網上及線下服務，舉例包括將「賽馬會平行心間計劃」的社交一站式精緒健康支援服務，擴展至130間中學，培養師生及青年工作者的情緒自我管理能力，還有將「樂齡同行計劃」擴展至長者以外的年齡群組至45歲或以上人士，及將「Open噏」24小時網上情緒支援平台的現有容量擴大100%，讓逾2.2萬名青年可享即時情緒支援。

當中「賽馬會心導遊+計劃」會透過人工智能驅動的聊天機械人，向大專生提供粵普英三語網上心理治療，預計4年內惠及3.8個新用戶，並期望有關服務將涵蓋至所有大專生。另外在社區預防及評估方面，港大賽馬會防止自殺研究中心將研發一套「預防自殺預警系統」，以協助學校和團體加強預防自殺行為，同時會就青年精神健康作全港性評估，其中港大公共衛生學院會招募8,000名青年參與社區為本的縱向研究，幫助青年處理情緒問題。

料措施惠逾15.4萬人

馬會表示，期望與各界聯手多管齊下，透過基層醫療、學校和社區層面，藉著網上及線下的情緒健康服務，以及全港性評估，為市民提供全面支援，預料措施可惠及15.4萬名市民。