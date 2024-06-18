馬會推社區藥物支援網路支援基層　為期5年計劃料服務逾11萬人

香港人口老化、慢性疾病愈趨普及，為加強基層醫療服務，讓市民在社區得到適切的服務，香港賽馬會慈善信託基金撥捐超過4.15億港元，主導策劃及推行賽馬會藥健同心藥物支援網絡，在多區設立社區藥房，為公眾提供便捷和可負擔的配藥、及藥物諮詢服務，以提高用藥的安全知識，並協助市民管理自己的健康，如處理小病小痛、預防疾病等。
計劃啟動禮於6月18日舉行，並由醫務衞生局常任秘書長陳松青、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉、香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星擔任主禮嘉賓。梁卓偉致辭表示，家庭醫生是基層醫療的核心，而藥劑師亦是不可或缺的一環，對於長者尤其院舍長者，藥物管理十分重要，故支援網絡希望為醫護同工包括藥劑師增值，攜手合作找出一條可持續發展基層醫療的路。
賽馬會冀助基層及培育人才
賽馬會藥健同心藥物支援網絡計劃為期5年，旨在擴大社區藥房的服務範圍，並加強社區藥劑師的角色，並支援網絡內八間由社福機構營運的社區藥房，註冊藥劑師會提供個人化的免費藥物諮詢及用藥評估，並按需要提供健康建議或轉介予其他醫護人員。計劃另一重點是培育人才，計劃夥伴之一的香港大學，會為計劃制定社區藥房運作指引、提供人才培訓和評估成效，確保服務質素、效率及一致性。
馬會早於第五波新冠疫情之下，已注意到社會對社區藥房的需求，曾推出先導項目，支持不同社福機構營運的社區藥房擴展配藥、用藥護理和支援服務等，直接惠及超過3萬名人士。賽馬會藥健同心藥物支援網絡正是進一步擴寬社區藥房的服務範圍。
計劃期望透過凝聚跨界別力量，長遠地能發展出一套專業的服務模式，為政府政策和相 關服務發展提供參考。整個計劃預計能服務逾11萬人，並為超過5,400名專業人員，包 括藥劑師、藥劑系學生和醫療服務提供者，提供培訓。