馬會推社區藥物支援網路支援基層　為期5年計劃料服務逾11萬人

香港人口老化、慢性疾病愈趨普及，為加強基層醫療服務，讓市民在社區得到適切的服務，香港賽馬會慈善信託基金撥捐超過4.15億港元，主導策劃及推行賽馬會藥健同心藥物支援網絡，在多區設立社區藥房，為公眾提供便捷和可負擔的配藥、及藥物諮詢服務，以提高用藥的安全知識，並協助市民管理自己的健康，如處理小病小痛、預防疾病等。

計劃啟動禮於6月18日舉行，並由醫務衞生局常任秘書長陳松青、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉、香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星擔任主禮嘉賓。梁卓偉致辭表示，家庭醫生是基層醫療的核心，而藥劑師亦是不可或缺的一環，對於長者尤其院舍長者，藥物管理十分重要，故支援網絡希望為醫護同工包括藥劑師增值，攜手合作找出一條可持續發展基層醫療的路。