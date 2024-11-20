馬會推高小學生理財教育計劃　授知識助建正確價值觀負責任行為

孩子自小培養理財有助日後成長和規劃人生。香港賽馬會推出「智理財教育」計劃，為高小學生、教師和家長提供完備的理財教育課程，包括提升學生的理財知識、價值觀和培育負責任理財行為等。多位專家都認為，學生應從小學習理財知識，並要培養正確的價值觀。 施俊輝：為未來做好準備 馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉在計劃啟動禮稱，理財教育不止對擁有財富的人很重要，對只有很少或有限財富的人就更重要，又指計劃的標誌很像金錢的同時，實際這是一個關於生命教育的計劃。他續說，馬會與本地和國際業界專家合作推出這項計劃，以填補現行教育制度的空隙。

教育局副局長施俊輝表示，計劃在培養學生的理財能力時，不止加強知識技能和決策能力，還可使他們培養正確的理財價值觀、態度和行為，為未來做好準備。作為一名前經濟科教師，他指理財知識對學生十分重要，財富管理等內容現已加入小學常識科課程。

梁錦松不同意「錢好俗」觀念 所羅門教育集團主席及聯合創始人梁錦松相信，理財教育對小孩很重要並應該從幼稚園開始，認為應同時教育如何花錢，例如怎樣決定花費在「需要」和「想要」從事情上，認為最佳方法是從經驗學習。他又指，華人社會普遍認為錢財不重要、「錢好俗」，惟實際上財從價值也很重要，直言人沒有錢就不會開心，「所以不要再向別人說錢不重要。」

在大學任教數十載的香港教育大學前校長、智理財教育計劃顧問張仁良指出，華人社會常言「發財立品」，但他認為未發財前立品也很重要，又提到近年不少大學生即使沒有全職工作或穩定收入，都擁有數張信用卡，結果就學期間已經「卡冚卡」清卡數，未畢業便是欠下銀行大筆款項。他表示，從小學為學生灌輸理財教育，讓他們及早接觸這方面的概念，學到的負責任理財技能終生受用，甚至可以在家中學以致用，改變家庭理財習慣。 框架參考芝加哥大學理財教育研究 計劃由香港教育大學、芝加哥大學、家福會等合作推行，預計70間學校共逾1.7萬名學生受惠和培訓240教師，由馬會慈善信託基金撥款近1.2億元策劃和推行。相關理財教育課程涵蓋理財態度與行為、儲蓄與投資、支出與信貸，以及消費者權利與責任、財務規劃等範疇，框架基於投資者及理財教育委員會和芝加哥大學理財教育的研究設計。

相關理財課程會以活動形式融入現有課堂時間，並會在課堂前後以問答形式收集學生的評估數據，分析課程成效。計劃現已完成培訓教師階段，參與教學的首階段48間學校最快下月開始理財課堂。研究香港理財教育十數載的計劃代表、教大社會科學系教授姚偉梅稱，課程最重要是看學生的理財和用錢動機有否改變，認為要讓他們知道決策前需考慮自身擁有的資源和學懂反思、管理，「(使錢)使錯咗唔緊要。」