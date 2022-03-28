馬會推「病有醫靠」計劃支援非新冠病人　料3.3萬人受惠

第五波疫情持續，多間醫管局普通科門診被轉為新冠病人指定診所，香港賽馬會公布，會推出「病有醫靠」門診服務資助計劃，為非新冠病人提供可負擔的門診服務，計劃已於上周四(24日)展開，為期3個月，預計3.3萬人受惠。馬會亦公布，將擴大「抗疫同行」長者支援計劃，延長計劃期24個月並覆蓋更多有需要人士，包括與年邁父母同住的殘疾人士，讓受惠人數達1萬人。

馬會表示，「病有醫靠」門診服務資助計劃將為合資格的非新冠肺炎病人提供可負擔的門診服務，確保無力負擔私營門診收費的病人能夠繼續獲得診治，計劃下的5間社福機構，包括香港復康會、基督教家庭服務中心、博愛醫院、九龍樂善堂及香港仔坊會，將與非牟利診所及私家診所合作，提供可負擔的門診服務。合資格人士只需繳付50元診金，便可獲得診症服務及3日基本藥物。馬會慈善信託基金會為每名受惠人士津貼250港元，餘下成本將由診所承擔。詳情可按此參與。

長者支援計劃延長24個月

至於「抗疫同行」長者支援計劃，馬會將延長多24個月，並擴大服務範圍，聯同6間社福機構，包括香港聖公會福利協會、香港仔坊會、香港基督教女青年會、基督教家庭服務中心、聖雅各福群會以及基督教靈實協會，向有需要人士提供電話關顧服務、協助處理個人生活需要，如陪診、用品配送，以及醫療康健支援服務，以緩減疫情對他們日常生活的影響。

另外，香港中文大學醫院由馬會撥捐支持興建，於去年9月正式開幕，而有見疫情嚴峻，馬會亦額外審批撥款，支持中大醫院改裝負氣壓病房、調整通風系統及相關設備，以確保達致感染控制及治療護理等多方面的標準。中大醫院在今年3月獲當局批准啟用指定隔離設施，接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者。