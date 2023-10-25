馬會撥捐30億加強防疫準備 建「環球衞生研究院」全球總部

香港賽馬會今日(25日)宣布已審批撥捐30億港元，支持醫務衞生局和衞生防護中心加強新冠病毒疫情後的防疫準備能力、建立新的環球衞生研究院、支持全國醫療衞生人才培訓。是項捐款屬馬會歷年來其中一項最大捐款。

歷年其中一項最大捐款

新措施旨在加強香港對未來傳染病的預防和準備能力，並推動本地、國家和國際層面合作，構建最佳防禦機制，應對病毒傳播。在2003年沙士疫情後，馬會亦曾撥捐5億港元設立「衞生防護中心」，建立本港首個專門預防和控制傳染病的機構。

加強防疫準備能力

馬會將支持醫務衞生局和衞生防護中心，全方位加強準備並應對未來傳染病爆發的工作。三項具體措施包括︰預防及監測新發傳染病；加強應對疫情的準備能力；針對新發傳染病作研究和應急準備。此等措施亦會鞏固在大灣區的聯防聯控區域性合作。

成立「賽馬會環球衞生研究院」全球總部

疫苗是解決疫情的終極方案，馬會已審批捐款予香港大學在本港成立「賽馬會環球衞生研究院」的環球總部，並聯同劍橋大學和國際疫苗研究所，將先進的疫苗及轉發技術落戶香港，用以通過頂尖的研究、與公私營合作，推動本地和區域性的疫苗研發工作，並促進科技成果轉移。

加強培訓醫護人才

作為一項長期的人才培訓計劃，用以在大灣區和其他地方培育醫療前線臨床醫護及健康衞生領軍人才。是項為期五年的計劃，將策略性地培訓迎合服務需求的醫護專才，並提升醫療衞生人才的專業水平以更好應對未來的大型新發傳染病疫症。