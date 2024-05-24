馬會撥款2.9億推護老者計劃 9照顧者中心暫託支援紓壓

本港人口老化持續，在政府推動「居家安老」下照顧者壓力不小。香港賽馬會去年撥款2.9億元，夥拍5間非牟利機構設立9間照顧者中心，服務和支援護老者和有需要長者等，包括提供評估、減壓活動和收費暫託服務等，希望給予空間照顧者「唞唞氣」。 馬會透過慈善信託基金撥款逾2.9億元推出「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，與明愛、基督教香港信義會和香港婦女中心協會等5間非牟利機構合作，在全港設立9間照顧者中心，其中西灣河和葵芳的中心已投入服務，餘下7間亦將於下月起陸續營運，計劃預計5年內可協助逾2.7萬名照顧者和1.5萬名受照顧長者。

快將80歲的梁威能是計劃受惠者之一，他去年發現年紀相若的太太患上認知障礙症，其生活隨即迎來很大改變，例如需要長時間照顧太太，個人活動和興趣時間被迫大減。他透露，起初尚未適應和探索到太太個性改變，不時因為要遷就對方而發生爭執，幸他在原本做義工的社區中心獲悉這項計劃。 受惠者暫託家屬兩小時壓力減 梁威能指，中心為太太提供的兩小時暫託服務，有助他紓緩壓力，既可放心太太能獲妥善照顧，亦能在內學習不少照顧知識，以及騰出時間處理個人事務，如設有針對照顧者的講座和小組活動，同時可與「同路人」分享經驗和困難。他特別提到，中心可以讓他們夫妻同時參加活動，「旁邊有熟悉嘅人一齊玩，可以紓緩太太情緒。」

計劃諮詢委員會召集人聶德權表示，長者普遍傾向「居家安老」，即在自己家中安享晚年，計劃希望建立以照顧者為本平台，協助他們連結社區資源、提高公眾對照顧者的關注，同時提供照顧者評估和服務建議、減壓活動等。中心會為照顧者提供需求評估和自我評估工具，協助更深入了解個人需要。 計劃首席研究員樓瑋群解釋，中心設有需求分層支援服務，當中有14.4%照顧者評為中高需求、7.3%屬高需求，評估後會向他們提供治療性個案及小組，甚至轉介和跟進。