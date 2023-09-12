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2023-09-12 04:29:44
日報

馬會支持年青藝術家 創作5幅巨型手繪壁畫 融入馬術與本地文化 帶來全新打卡熱點

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杜海銓 香港賽馬會

Jacky自小喜愛賽馬運動，笑言比他愛上繪畫還要早不少。

馬季剛於9月10日開鑼，相信不少馬迷入沙田馬場觀賞緊張刺激賽事之餘，亦發現馬場內多了5幅特色手繪巨型打卡牆，不少馬迷更已「影輯靚相」上載社交平台呃LIKE。一直支持本地藝術發展的香港賽馬會，是次與熱愛馬術運動90後本地藝術家杜海銓(Jacky)及其團隊合作，以「賽馬．香港」為題，於沙田馬場手繪了5幅巨型壁畫，既展現了賽馬運動的歷史，以及歷代馬王和騎師的英姿外，亦融入了馬場附近環境及本地文化元素，相信可以勾起很多馬迷的回憶。

「我喜歡賽馬運動比我喜歡繪畫藝術還要早。」於屋邨長大的Jacky回憶指，他自小受家人影響，於俗稱「公仔箱」的電視看賽馬運動，而他父親放工時則會買馬報回家，因這些生活的日常讓他與賽馬運動結緣。「當時我看賽馬，最『正』的除了馬匹本身很靚外，還有不同騎師的彩衣及不同馬匹所帶色彩繽紛的面罩，都相當吸引我。」Jacky其後會看不同馬具，亦會將馬報所載的相片臨摹出來，在不知不覺間養成他愛繪畫的習慣。

香港賽馬會 杜海銓

Jacky的作品不止有賽馬，亦加入附近環境和不少本地元素，可勾起不少馬迷的回憶。

作品融入地道元素 包含賽馬不同持份者 

是次他創作的5幅壁畫，除了畫出賽馬運動的歷史和馬場附近環境外，亦有部分是普通觀眾或馬迷想到會包含的元素，而一些賽馬運動比較少關注的持份者，亦會包含於壁畫內。他希望一般馬迷或對賽馬運動認識不深的普通觀眾，都可從壁畫中有不同得著：「就算專業馬迷亦可從壁畫中看到不一樣的東西，如其中一幅畫了5匹歷代馬王的作品，每匹馬王各自的特點，如不同的毛色、騎師不同顏色的彩衣和馬具等，都可在作品中看到，讓專業馬迷亦可引發共鳴。」

回想是次創作這5幅作品，Jacky雖然事前花了不少時間進行資料搜集和視覺研究，以及與馬會不同部門溝通，思考作品的畫法等，但真正繪畫作品只能在馬匹抖暑的約一個月時間內進行，故時間十分趕，根本不容許出錯重畫，而馬場亦變成團隊的第二個家。此外，在決定壁畫的選材時亦頗費思量。

賽馬 香港賽馬會 杜海銓

賽馬現已發展成香港其中一項精英運動，而香港舉辦的高水平賽事亦備受關注。

不止打卡 另類角度認識賽馬運動 

「賽馬運動與香港文化的關係密不可分，如在賽馬日到食肆吃飯，你可能會發現很多店員和食客都在看賽馬。就算不入馬場，馬迷們都會透過電視、電台和馬報等不同渠道間接關注賽馬運動。」Jacky指香港的賽馬運動於世界十分有名，備受各地馬術運動愛好者的關注。賽馬運動亦代表了香港的繁榮安定，記得已故國家領導人鄧小平，都說希望香港回歸會繼續「馬照跑，舞照跳」，都反映出賽馬運動與香港密不可分的關係。他亦希望藉作品讓更多人了解賽馬運動的獨特性。

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