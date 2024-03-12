馬會支持愛護動物協會　設立首間新界動物福利中心

香港愈來愈多人喜歡飼養寵物，但有數據顯示，全港有超過10%住戶均有養寵物。然而飼主數量上升，亦增加寵物被虐待或遭棄養的風險，被棄於街頭的動物更有可能傳播傳染病，威脅公共衞生。為加強保護動物和相關的教育工作，香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐逾 3 億港元，支持香港愛護動物協會在青衣設立「愛護動物協會賽馬會百周年中心」，屬協會首個位於新界的動物福利及教育中心。