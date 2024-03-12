馬會支持愛護動物協會　設立首間新界動物福利中心

香港愈來愈多人喜歡飼養寵物，但有數據顯示，全港有超過10%住戶均有養寵物。然而飼主數量上升，亦增加寵物被虐待或遭棄養的風險，被棄於街頭的動物更有可能傳播傳染病，威脅公共衞生。為加強保護動物和相關的教育工作，香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐逾 3 億港元，支持香港愛護動物協會在青衣設立「愛護動物協會賽馬會百周年中心」，屬協會首個位於新界的動物福利及教育中心。
馬會周二舉行開幕典禮
中心在周二（12日）舉行開幕典禮，主禮嘉賓包括律政司副司長張國鈞、馬會主席利子厚、香港愛護動物協會會長傅明憲，以及香港愛護動物協會執行委員會主席Joanna Eades。
馬會利子厚：秉持保障動物福祉理念
馬會主席利子厚在開幕禮致辭時表示，馬會與香港愛護動物協會秉持共同理念，保障動物福祉。新中心配備嶄新設備，不但能滿足社區對動物福利服務的需要，更對關愛動物和尊重生命的教育工作發揮關鍵作用。
「愛護動物協會賽馬會百周年中心」佔地超過9.3萬平方呎，能提供一系列動物福利服務，設有獸醫診所，亦提供寵物美容服務，另設有研討室用作公眾教育之用。馬會多年來一直支持香港愛護動物協會維護動物權益和福利的工作，早於 1965 年已支持協會興建九龍中心，並於 1997 年支持該中心的翻新工程。