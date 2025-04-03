馬會支持興建新學生村落成　助大學匯聚本地及全球人才

香港賽馬會慈善信託基金於2020年撥款逾1.54億港元 ，支持香港大學於黃竹坑興建「賽馬會第四學生村」，並於今天(3日)正式開幕。馬會董事黃嘉純在開幕典禮上表示，「賽馬會第四學生村」是馬會慈善信託基金捐助香港大學興建的第4個學生宿舍群，將為香港大學學生社群提供寶貴的多元化發展機會，進一步推動本港成為國際教育樞紐。
提供超過1200個宿位
「賽馬會第四學生村」位於黃竹坑警校路，由4幢學生宿舍組成，分佈在兩座17層的學生住宅大樓中，提供超過1,200個宿位予本地及非本地本科生及研究生入住，配備了智能家居系統，亦讓學生共享設施。此外，學生村更是本港首批採用「組裝合成」的建築之一。此創新的建築法不僅提升了成本效益，加速建造流程，同時減少建築廢料和碳排放，以及對鄰近地區的滋擾。新宿舍榮獲香港綠建環評鉑金級認證，體現馬會致力構建更環保的未來。
透過業務收益帶來稅收及捐款
馬會過往先後支持港大興建賽馬會第一、第二及第三學生村以及「梅芳街學生宿舍」，合共提供超過3,800個宿位。一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會第四學生村」及「梅芳街學生宿舍」的支持有賴綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。