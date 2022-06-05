馬會教大等機構合作 設機制進修及運動健康支援

在馬會行政總裁應家柏 (後排右二)；馬會賽馬產品、市場及贊助事務總監利達賢 (後排右一)；香港教育大學校長張仁良 (後排左二)，以及香港教育大學學術及首席副校長李子建(後排左一)的見證下，馬會賽馬人才培訓中心高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈 (前排右)與香港教育大學健康與體育學系署理系主任謝采揚 (前排左)，簽署本地培育騎師持續教育合作備忘錄。(馬會提供)

香港賽馬會沙田馬場舉行「見習騎師學校五十週年賽馬日」，表彰見習騎師學校於過去50年在本地賽馬運動中擔當舉足輕重的角色，為培育香港賽馬人才作出了重大貢獻。開賽前夕，又與香港教育大學、香港運動醫學及科學學會和廣東體育職業技術學院簽署諒解備忘錄，為騎師可在彈性入學機制下報讀學士學位課程進修，或接受醫療支援、健康監測及運動心理諮詢服務，以及其他人才培訓等。

適逢香港賽馬會見習騎師學校成立50週年，賽馬培訓發展委員會重新命名為賽馬人才培訓中心。香港賽馬會行政總裁應家柏表示，香港是純種馬競賽運動的全球領導者之一，不但集合了世界頂尖練馬師、騎師及賽駒，更匯聚了全球各地數以百萬計的馬迷；這項成就是馬會努力數十載的成果，當中馬會見習騎師學校在培育世界級人才的貢獻更是功不可沒。見習騎師學校不但培育出世界級騎師，也訓練出對香港賽馬有重大貢獻的人才，包括練馬師、助理練馬師、馬房領班及其他不同崗位的人士。現在，馬會再踏出重要的一步，建立賽馬人才培訓中心，不但在香港，也在大灣區擔當起重要的角色，致力在內地發展國家的馬產業。

教大：騎師與專業運動員一樣

按馬會與香港教育大學簽署的備忘錄，獲提名的騎師可在彈性入學機制下報讀健康教育(榮譽)學士學位課程，目的是給予精英運動員進修機會，為他們退役後的事業發展奠定堅實的基礎。香港教育大學校長張仁良指，騎師與所有專業運動員一樣，具備全心投入、堅持不懈和自我提升的寶貴特質。在與馬會達成的新協議下，很高興為騎師提供大學教育，讓他們能夠在繼續接受培訓和出賽的同時，開拓各種新路向。

騎師梁家俊：運動相關課程延策騎黃金期

騎師梁家俊從騎14載，於2004年完成中四課程後，入讀見習騎師學校，兩年多後被派往紐西蘭接受進一步培訓，2008年回港當見習騎師。他在2011年6月1日策騎「多多昇」勝出在港第70場頭馬畢業，成為正式騎師，在港贏得接近390場頭馬；與楊明綸與黃皓楠，在較早前經過面試及審批後，已獲香港教育大學取錄，在今年9月起修讀健康教育榮譽學士學位課程。梁家俊表示，很多謝教大提供這個難得的機會，現時很期待可以快點入學。當騎師最重要是控制體重和保持身體在最佳狀態，教大的課程包含營養學、運動科學與精神健康等科目，這些知識可以學以致用，令策騎黃金期可以延長，提升及突破自己。

馬會與香港運動醫學及科學學會簽署的備忘錄方面，學會為賽事見習學員提供醫療支援、健康監測及運動心理諮詢服務。在學會的幫助下，賽馬學員的表現及訓練的成效預計均能有所提升。馬會與學會也將合辦工作坊、研討會及教學活動，推廣賽馬醫學與科學，同時推動國際賽馬業。此外，馬會與廣東體育職業技術學院簽署的戰略合作框架協議，內容涵蓋發掘及招募賽馬人才、安排成年學員實習，以及為合適人選開辦專業運動訓練課程(賽馬)，為培育未來的優質見習騎師及賽馬人才。