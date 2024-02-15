馬會為從化馬場培訓500人才 「白紙」學員4年成釘甲匠

馬術產業是大灣區重點發展之一，香港賽馬會近年已為從化馬場培訓近500名賽馬人才，涵蓋策騎員、釘甲匠及馬房員工等不同範疇，既推動大灣區馬產業人才專業發展，亦為當地青年提供更多就業和發展機會。有學員受訓前對馬匹全無認識、「有如一張白紙」，修讀相關課程後已成為專業釘甲匠，又因為所照顧馬匹曾奪得五連勝而感到十分滿足。

馬會2018年在廣東省設立從化馬場，其後在當地提供全面和有系統的人才培訓計劃，課程涵蓋馬匹料理、馬房管理、騎術理論與訓練及日常英文等不同範疇，並在開班前通過香港學術及職業資歷評審局的「香港境外之非資歷架構」相關評審，學員在完成課程後可獲等同第一級至第三級認可資歷，以及國際認可。