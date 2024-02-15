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2024-02-15 04:30:11
日報

馬會為從化馬場培訓500人才 「白紙」學員4年成釘甲匠

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香港賽馬會釘甲匠

張邦昇(右)由最初接觸馬匹時戰戰兢兢，轉眼已成為專業釘甲匠；旁為胡文學。(馬會提供)

馬術產業是大灣區重點發展之一，香港賽馬會近年已為從化馬場培訓近500名賽馬人才，涵蓋策騎員、釘甲匠及馬房員工等不同範疇，既推動大灣區馬產業人才專業發展，亦為當地青年提供更多就業和發展機會。有學員受訓前對馬匹全無認識、「有如一張白紙」，修讀相關課程後已成為專業釘甲匠，又因為所照顧馬匹曾奪得五連勝而感到十分滿足。

馬會2018年在廣東省設立從化馬場，其後在當地提供全面和有系統的人才培訓計劃，課程涵蓋馬匹料理、馬房管理、騎術理論與訓練及日常英文等不同範疇，並在開班前通過香港學術及職業資歷評審局的「香港境外之非資歷架構」相關評審，學員在完成課程後可獲等同第一級至第三級認可資歷，以及國際認可。

對照顧馬匹五連勝感滿足

已修畢4年蹄鐵術證書課程的30歲廣東人張邦昇，現時為一級釘甲匠，負責兩個現役馬房的釘甲工作。他加入馬會前任職保安、從未接觸過馬匹，「有如一張白紙」，經過數年學習後，現已能透過觀察馬匹步姿分析牠的情況和找出解決方法。由張邦昇負責照顧的馬匹曾經奪得五連勝，他對此十分有滿足感，目標後年在從化馬場舉行的國際水平賽事，其馬匹可以取得勝利。

另一名同齡學員胡文學就正修讀第三年蹄鐵術證書課程，為三級釘甲匠，在課程期間慢慢增加對馬匹認識，現時已可獨立為退役馬匹鑄造及更換蹄鐵，又稱自己由最初不懂如何為馬匹修甲，至現時經課程按部就班教授知識後，已掌握相關技巧。

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馬會的賽馬人才培訓中心至今已向從化馬場的學員，頒發近500張賽馬證書，在推動大灣區馬產業人才專業發展的同時，更為大灣區青年提供更多就業和發展機會。賽馬人才培訓主管陳念慈表示，賽馬專業對大灣區青年而言很新穎，因他們從來不知原來可在賽馬行業上發揮所長，現時就可有追夢機會。從化馬場現時有約800名在內地招聘及培訓的員工，較5年前多一半、佔當地員工總數約九成。

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