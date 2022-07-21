馬會獎學金培育學生成關愛領袖 44位獎學金得主學滿畢業

過去24年，香港賽馬會獎學金致力培有逾 880位人才成為關愛領袖，秉持香港賽馬會建設更美好社會的宗旨。馬會今天（7月20日）為42 位來白不同大專院校的本科生和六位研究生舉行獎學金頒授典禮，以表揚他們學業上的卓越成就和熱心參與社會事務，同時恭賀 44位獎學金得主學滿畢業，開展人生新一頁。
馬會主席陳南祿勉勵各賽馬會學人，要成為一位具誠信、尊重别人，及懂得回饋社會的領袖。「我們必須竭盡全力並推己及人。疫情期間，有見不少市民先後向有需要人士伸出援手，同舟共濟，展現香港最優秀的一面。期望各位賽馬會學人恪守本分，為香港這個家作出貢獻。」他續說：「我很高興能夠宣佈，從 2023/24 學年開始，馬會獎學金將擴展支持研究生在另外四所世
界頂尖大學進修，為香港培育更多人才。
主禮嘉賓霍啟剛祝賀各賽馬會學人，並讚揚馬會多年來致力培育青年。他寄語賽馬會學人要把握機會貢獻社會。他亦鼓勵新一代要提高全球視野，提升競爭力，繼續追尋夢想。他呼籲各界要支持青年選擇的職業，不論是在科技、藝術、文化或體有領域上為他們提供平台，讓他們在世界各地大放異彩。
香港賽馬會獎學金計劃於1998年成立，多年來頒授給超過880位香港和内地的優秀學生，至今獎學金透過馬會慈善信託基金所得的總捐助款額約7億8千萬港元。除了支持八問由大學教有資助委員會資助的大專院校和香港演藝學院就讀的本科生，更惠及有特殊學習需要的本科生，並每年支持18位職業訓練局學生報讀高級文憑或前往海外報讀本科課程。此外，獎學金每年更支持共六名研究生前往牛津大學及哈佛大學進修。
馬會亦成立了 「賽馬會獎學金同學會」以加強得獎同學之間的聯繁，為一眾賽馬會學人提供不同的社會服務機會，並透過馬會才能發展秘書處，促進學人的學習和個人發展。現於香港中文大學修讀人工智能：系統與科技課程的蔡青琳，是今年其中一位賽馬會學人。患有亞氏保加症和專注力失調的她從小便對編程及人工智能深感興趣，希望利用人工智能技術回饋社會。她於 2020 年參加「中大賽馬會智為未來計劃」嶄露頭角，憑促進跨代交流的太極手機程式，獲得技術挑戰獎。在新冠肺炎疫情爆發初期，更率先推出免費快速診症工具，並免費開
放程式子公眾使用，她希望能助醫護人員加快診症過程。
馬會一直致力建設更美好社會，以獨特綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款將收人回饋香港。其中，「培有人才及提升業界水平」是馬會主要的慈善範疇之一，透過人才培訓和增進業界的專業知識及技能，應對不斷變化的社會需求。除了設立香港賽馬會獎學金，還策動「賽馬會教師社工創新力量」等項目，促進教育界及社福界的創意和創新文化。