馬會獎學金培育學生成關愛領袖 44位獎學金得主學滿畢業

過去24年，香港賽馬會獎學金致力培有逾 880位人才成為關愛領袖，秉持香港賽馬會建設更美好社會的宗旨。馬會今天（7月20日）為42 位來白不同大專院校的本科生和六位研究生舉行獎學金頒授典禮，以表揚他們學業上的卓越成就和熱心參與社會事務，同時恭賀 44位獎學金得主學滿畢業，開展人生新一頁。

馬會主席陳南祿勉勵各賽馬會學人，要成為一位具誠信、尊重别人，及懂得回饋社會的領袖。「我們必須竭盡全力並推己及人。疫情期間，有見不少市民先後向有需要人士伸出援手，同舟共濟，展現香港最優秀的一面。期望各位賽馬會學人恪守本分，為香港這個家作出貢獻。」他續說：「我很高興能夠宣佈，從 2023/24 學年開始，馬會獎學金將擴展支持研究生在另外四所世

界頂尖大學進修，為香港培育更多人才。 主禮嘉賓霍啟剛祝賀各賽馬會學人，並讚揚馬會多年來致力培育青年。他寄語賽馬會學人要把握機會貢獻社會。他亦鼓勵新一代要提高全球視野，提升競爭力，繼續追尋夢想。他呼籲各界要支持青年選擇的職業，不論是在科技、藝術、文化或體有領域上為他們提供平台，讓他們在世界各地大放異彩。

系統與科技課程的蔡青琳於 2020 年參加「中大賽馬會智為未來計劃」嶄露頭角，憑促進跨代交流的太極手機程式，獲得技術挑戰獎。(蘇文傑攝)