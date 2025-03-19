馬會與中旅集團簽備忘錄 合作推動賽馬旅遊及海島旅遊

香港賽馬會今天(19日)與香港中旅(集團)在跑馬地馬場簽署備忘錄，在旅遊、體育、文化和青年交流方面加強戰略合作，推動粵港澳大灣區(大灣區)旅遊業發展，包括雙方將聯手推動賽馬旅遊、加強在旅遊、體育、文化等方面的交流與合作；合作推出研學團及共同研究並豐富現有的海島旅遊路線，以鞏固香港作為國際旅遊樞紐的地位，同時促進兩地青年發展和交流。 自2023年起，馬會與中旅響應國家的發展戰略重點，圍繞旅遊、推廣馬文化及馬場娛樂、青年發展與交流等方面展開合作討論。2024年，雙方合作啟動「新質生產力香港青年暑期研學團」，帶領香港青年到訪內地城市了解國家發展，贏得社會各界的廣泛讚譽，亦為馬會與中旅加強合作奠定堅實基礎。今年，雙方將繼續舉辦研學團，進一步推動香港青年融入國家發展大局。

這次合作備忘錄的簽署，正值行政長官李家超提出將賽馬旅遊納入香港旅遊發展藍圖。備忘錄提及，會將馬會的跑馬地馬場、沙田馬場，以及將於2026年開始舉辦常規性賽事的廣州從化馬場，納入中旅的旅遊路線，並推出結合馬匹運動與娛樂的特色旅遊產品，提升賽馬旅遊的知名度。 加強人文交流 另外，馬會和中旅會增強香港和內地省市的人文交流，利用香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，推動香港成為「亞洲盛事之都」，並鞏固大灣區作為世界級馬匹運動和馬產業發展示範區的地位；與此同時推出研學團，促進兩地青年交流，推動香港青年積極融入國家發展大局，同時協助內地青年了解香港的發展機遇，以及研究並豐富現有的海島旅遊路線。

應家柏：讓更多內地訪客欣賞到賽馬運動魅力 馬會行政總裁應家柏表示，馬會在國際馬壇的領先地位、世界一流的賽事組織經驗，以及於香港和廣州的馬場資源；加上中旅廣泛的旅遊網絡和行業知識，兩者強勢結合，將可共同推動香港與內地在旅遊(特別是馬業旅遊)、體育、文化等方面交流合作，助力香港深化國際交流的同時，為大灣區建設世界級旅遊目的地注入新活力。他期待明年起，把香港的世界級賽馬帶到馬會從化馬場，並通過與中旅的合作，讓更多內地訪客欣賞到賽馬運動的獨特魅力。

王海民料合作前景更加廣闊 中旅董事長王海民說，馬會的宗旨是「致力建設更美好社會」，中旅致力於「創造快樂體驗，服務美好生活」，兩者戰略使命不謀而合。雙方共同推動的香港青少年新質生產力研學團，已成為「百萬青年看祖國」的典型代表，並獲得多方好評。面向未來，在香港步入由治及興新階段，秉持「無處不旅遊」的新理念，雙方合作的前景更加廣闊。 文體旅局樂見業界攜手推廣香港特色旅遊產品 文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，「我們很高興看到馬會與中旅攜手推廣具香港特色的旅遊產品，包括賽馬旅遊及海島旅遊，並在旅遊、體育和文化方面加強合作，進一步向外展示香港作為世界級旅遊目的地的魅力，吸引旅客一訪再訪。」