馬會與中馬協簽署協議　推進國家賽馬馬術產業發展

香港賽馬會宣布，今（5日）與中國馬術協會（中馬協）簽署合作框架補充協議，進一步擴大合作範圍及延長合作時間，共同促進和支持國家賽馬及馬產業發展。

延長合作期限至 2028 年 5 月

馬會於2020年與中馬協簽訂為期5年的協議，支持協會建立一套適合內地馬術行業發展需要的人才培訓課程。馬會同時向中馬協提供資金支援，在全國普及和推廣相關課程。

馬會和中馬協雙方簽署補充協議，延長合作期限至2028年5月。馬會計劃贊助中馬協在合適的場地為已適當註冊賽駒舉辦速度賽馬高級別賽事，並在賽事期間為受邀的行業人士提供技術工作坊，以提升其技能。馬會亦將透過參與中馬協速度賽事委員會，為內地速度賽馬領域的行業標準提供技術建議。

馬術賽事方面，馬會則計劃與中馬協及相關省市馬術協會合作，在粵港澳大灣區的合適場地中舉辦馬術賽事。另外，雙方同意在馬術人才培訓上合作，包括為內地及香港青少年提供培訓或比賽的發展機會等。