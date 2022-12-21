馬會與外交部駐港公署簽合作協議   增進港青國家認同

在公署特派員劉光源（後排右二）、副特派員潘雲東（後排右一）、馬會主席利子厚（後排左二）、行政總裁應家柏（後排左一）的見證下，公署新聞及公共關係部主任兼發言人黃景睿(前排右)與馬會內地事務部主管陳岳鵬(前排左)代表雙方簽署合作協議。

香港賽馬會今日拜訪中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源，並與公署簽署《香港盃外交知識競賽相關活動》合作協議，以支援未來三年的《香港盃外交知識競賽相關活動》，從而加深香港青少年對國家外交及國情的認知，增進他們對國家的認同感和民族自豪感。

馬會自2009年起，大力支持公署舉辦的「香港盃外交知識競賽」，並資助優勝隊伍學生到內地城市參訪，增進他們對國情及外交成就的了解，活動獲得社會好評。2022年，第十四屆「香港盃外交知識競賽」吸引了來自200多所學校超過4萬名香港中小學學生報名參加，創歷史新高，可見活動廣受歡迎，青少年對於國家外交知識和興趣日益增加，令人鼓舞。

馬會指，劉光源肯定馬會對「香港盃外交知識競賽」的不懈支持，為香港青少年了解國家外交成就及國情創造了平台及條件，收到了學界及社會的讚譽，產生了巨大的社會影響。劉光源鼓勵馬會利用及發揮自身作為國際級賽馬機構及世界級慈善團體的優勢，助力特區及國家發展。

馬會主席利子厚表示，作為社區建設的中堅力量，馬會紮根香港、心繫國家，積極配合國家發展戰略和期望，為香港及國家發展作出貢獻。馬會未來將繼續加大力度培養具備國際視野的青年人才，服務香港，貢獻國家；以實際行動說好香港故事，特別是與祖國聯繫、與國際聯通的故事。