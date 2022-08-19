馬會與曼聯 同足動 創非凡

馬會一直積極推動本地足球發展，其中「『足』動潛能」社區足球計劃，透過足球促進年輕人的身心及社交發展，一直備受歡迎，而曼聯正是計劃的主要合作夥伴。Jessie知道，馬會與曼聯的合作今年踏入十周年，兩大合作無間的體育機構將攜手推出連串項目，繼續以足球運動啟發社會各階層的潛能，同時展現馬會致力建設更美好社會的承諾！

計劃中首個以訓練女子球員為主題的教練班已於上月順利舉行。四位完成課程並表現優異的教練，聯同香港足球總會女子隊的領隊及經理，以及另外四位表現出色的學界足球發展計劃老師，正於英國曼徹斯特參與為期一周的交流旅程。代表團不但會向曼聯教練團隊及不同範疇的專業人員學習，分享培育年輕球員的經驗，更將了解這間世界級球會如何透過慈善及社區工作創造社會效益。

自2012年以來，已有超過130間中、小學以及大專院校成為「『足』動潛能」計劃的合作夥伴。十年來共14位曼聯名宿，包括波比查爾頓爵士、白賴仁笠臣、舒米高及朴智星先後訪港，更有超過20位曼聯教練和專家為本地教練主持講座和工作坊。正如馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民說：「過去十年，馬會與曼聯的合作不斷擴展，並為小學生、年輕球員、家長以至專業教練帶來正面影響。通過合作，我們推出連串創新的計劃，讓參與者能從中學習積極生活，學習團隊精神，在體能、心智和社交能力方面變得更強大。」

與計劃一同成長的參加者之真實故事將於今年第四季推出。有關馬會與曼聯「足」動潛能十周年的合作旅程，可瀏覽「同足動 創非凡」活動網站，緊貼最新消息。

「同足動 創非凡」活動網站：https://bit.ly/3Qr4hdL