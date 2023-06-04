馬會舉行黃昏賽事 入場人士及馬匹降酷暑影響

香港夏天不時出現酷熱氣溫，賽馬日市民看賽事汗流浹背，賽駒作賽時要「體力勞力」更辛苦，馬會昨在沙田馬場舉行今季首個黃昏賽事，同時採取多項應對夏天酷熱天氣的措施，包括使用工業規模的噴霧風扇、縮短馬匹賽前和賽後的步驟、補充水份程序、降溫方法，以及專業獸醫緊密監察馬匹健康情況等，進一步保障馬匹及賽馬參與者的福祉與安全。

今日的黃昏賽的頭場賽事於下午4時、氣溫降至攝氏31度時開跑。採取多項應對夏天酷熱天氣的措施，包括賽事起步位置、凱旋門及解鞍處均設有工業規模的噴霧風扇，為馬匹降溫；馬房會提供水桶，在賽後為馬匹灑水降溫，以及讓馬匹喝水。同時亦為騎師準備合適的飲品，包括冰塊、冷水、電解質飲品，以及專門用於協助運動員補充水份的飲品；亦為戶外工作員工設置上蓋或遮蔭處，提供足夠的清涼飲用水及加強散熱的設備，包括便攜式風扇等。

練馬師羅富全表示，在下午4時才上演黃昏賽事，再配合全面的降溫措施，相信對馬匹的健康和福祉會有更佳的保障：「在炎夏中午時，人出外跑步也會汗流浹背，對馬兒也是同一道理。我們應當以馬匹健康為先，因此黃昏賽的安排也很適當。」

馬會於今季的季尾階段合共編排了七次周日沙田黃昏賽事。首場賽事於下午四時正開跑，尾場第十場於晚上8時50分舉行；若當天舉行11場賽事，尾場則於晚上9時半開跑。馬會表示，將視乎今個夏季舉行黃昏賽事後的效果、各持份者的意見及因而產生的相應調整，再考慮在未來馬季繼續於6月和7月實施黃昏賽事安排。