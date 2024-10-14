馬會140周年10.22及10.28再推六合彩金多寶 每輪頭獎達7000萬

10月20日沙田馬場舉行「香港賽馬會140周年賽馬日」

10月20日及10月27日的賽事，三T彩池均會注入800萬港元多寶

兩輪六合彩金多寶，分別於10月22日及28日進行，估計每輪的頭獎基金可達7,000萬港元；

馬會屯門公眾騎術學校開放日，於11月10日舉行；

「跑馬地：文化景觀」展覽，於11月8日至2025年2月23日在大館舉行；

香港賽馬會呈獻系列： 塞尚和雷諾阿的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展，於2025年1月17日至5月7日在香港藝術館舉行；



馬會主席利子厚表示，馬會成立140周年並非只是一個日子或年份，更是關於推動香港邁步向前的每一位，是關於馬會與社區相伴連繫、共同成長的點滴，「馬會珍惜我們社會的韌性、多樣性，以及永不放棄的精神。正是這種精神，令我們相信香港前景一片光明。」



馬會行政總裁應家柏表示：「馬會已由1884年成立之初的小型賽馬俱樂部，發展至今成為世界級賽馬機構。而我們獨特之處，是同時為建設更美好社會作出重大貢獻。在此，我們要由衷地感謝社會各方所作出的每一分努力，不但成就了今天的馬會，也凝聚了各界。我們希望謹此表達馬會對香港的感激之情，並向所有市民致以誠摯謝意。」

