馬會JSR學員參與籌辦三人籃球賽

三人籃球於去年成為東京奧運新增設的項目，讓更多市民認識這項新興運動。為促進三人籃球運動在社區的發展，香港賽馬會早前首次主辦「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」，獲12間大專院校12支男子隊及8支女子隊派隊參與，角逐盃、碗、碟三項錦標，香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃(JSR)學員亦有份參與籌辦賽事呢！

「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」於本月6、7日假沙田馬場波地舉行，是馬會為紀念香港特區成立25周年，推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動籌辦的項目之一，亦是沙田馬場波地2021年開放予公眾使用以來，第一項社區籃球錦標賽。JSR向來鼓勵青少年親身經歷和勇敢嘗試，今年亦作出新嘗試，與東方體育會合作，聯同第九屆JSR學員一同籌辦錦標賽，加強JSR學員在採訪、專題報導、網上直播、體育項目新體驗，及組織、推廣大型體育活動的訓練和實戰經驗，裝備他們投身正持續擴展的體育產業。JSR學員於比賽日就夥拍專業評述員吳毅豪、丘雨勤及張志豪一同擔任評述工作，將大專籃球精彩賽事帶到觀眾眼前！

錦標賽共12間大專院校派隊參賽，珠海學院以21:19力壓香港中文大學，勇奪男子組盃賽冠軍，女子組則由香港大學以15:12擊敗香港教育大學稱后。碗賽、碟賽男子組冠軍分別由香港理工大學及香港大學奪得，理大同時在碗賽女子組稱冠。想重溫錦標賽精華，及了解更多JSR的訓練，可登入以下連結：https://www.facebook.com/HKJCJSR/