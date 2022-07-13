馬逢國促滿足港青參軍心願　曾國衞：港居民暫未有服役安排

馬逢國(左)指香港很多年輕人願意考慮參軍，曾國衞表示，香港居民未有服役的規定和安排。(資料圖片)

立法會大會處理有關港人參與國家航天工程的口頭質詢，提出質詢的民建聯梁熙關注，目前參與國家航天事業，都需要有軍人背景，詢問政府會否與內地磋商，容許符合條件的本港青年參軍，讓他們向航天的夢想進發。政制及內地事務局長曾國衞表示，政府一直重視創科發展，本港一向有參與內地航天事業，包括擁有突出的科研能力，亦有大學團隊參與國家太空探究項目，強調政府支持各院校參與國家航天和其他科研項目，為國家建設科技強國作出貢獻。

選委界立法會議員馬逢國指，目前參與國家航天事業，都需要有軍人背景，指香港很多年輕人願意考慮參軍和保家衛國，稱對好多國家而言，屬公民的義務和責任，亦是好多青年人的心願，惟特區未有相關安排，詢問政府如何滿足到年輕人對國家的忠誠和保家衛國的心願，同時發展科研機會。

曾國衞：有不同途徑貢獻國家

曾國衞指，根據國家法律，香港居民未有服役的規定和安排，相信若香港人有意對國家表達忠誠，還有很多不同途徑，只要有愛國者的心，對國家有認同感和歸屬感，仍然可以貢獻國家。

對於梁熙議員關注，政府會否與內地磋商，在香港選拔航天員，曾國衞指，目前國家航天員主要是空軍背景，近期亦有科學家和工程師等非軍人參加選拔，本港會在航天創新科技上，深化與内地合作交流。