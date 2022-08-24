馬鞍來襲 明早最接近 逢天文大潮或致淹浸倒灌

酷熱天氣下，迎來風暴襲港。強烈熱帶風暴「馬鞍」昨晚進入本港800公里範圍，天文台於晚上9時10分發出一號戒備信號。天文台預告，馬鞍將於明早最接近香港，加上正值天文大潮，低窪地區或出現淹浸及海水倒灌。

截至昨晚11時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南偏東約720公里，即在北緯18.8度，東經120.0度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸。而馬鞍昨晚至今早與香港保持逾500公里距離，期間本港風力不會顯著增強，一號風球會至少維持至今早6時，提醒市民出門前留意最新天氣消息。

惟天文台預告，今日稍後天氣轉壞，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。高級科學主任李淑明指，明日上午正值天文大潮，亦是馬鞍最接近香港的時間。低窪地區受馬鞍風暴潮影響，或出現淹浸及海水倒灌，提醒市民要留意天氣情況、盡早完成防風防雨防水浸的準備。國家中央氣象台昨午6時亦發布颱風黃色預警，指馬鞍最強可達強熱帶風暴級或颱風級(10至12級)，明日早晨至中午在廣東惠州至電白一帶沿海登陸。

天文台預測，受馬鞍的下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱，而高溫觸發的狂風驟雨及雷暴會間中影響本港，今晚本地風力將增強，海面有湧浪；展望明日風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪，海水上漲可能引致沿岸及低窪地區出現水浸；周五仍有幾陣驟雨。