馬鞍山公屋女住戶走廊燒衣 鄰居勸阻反被罵「多事」

馬鞍山頌安邨有公屋女住戶在公共空間走廊位置燒街衣，引起鄰居不滿斥責弄到整條走廊「都係煙又攻鼻」，惟女住戶卻罵對方「多事」，鄰居拍下照片，向管理處作出投訴。（「公屋討論區-香港facebook群組」圖片）

大埔宏福苑五級大火造成160人死亡，6人失蹤，事件令社會更關注防火安全。近日馬鞍山頌安邨有公屋女住戶在公共空間走廊位置燒街衣，引起鄰居不滿斥責弄到整條走廊「都係煙又攻鼻」，惟女住戶卻罵對方「多事」，鄰居拍下照片，向管理處作出投訴。

房屋委員會曾於社交平台提醒，屋邨大廈內的走廊、梯間等公共空間，一律禁止燃燒冥鏹或任何物品，以免灰燼及濃煙觸發火警警報。（Facebook專頁「房委會 - 公屋人情風貌」圖片）

一名男網民近日在Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」發帖指出，指於馬鞍山頌安邨頌智樓住所的走廊位置，發現一名女鄰居燃燒街衣，令整條走廊「都係煙又攻鼻」。他隨即勸阻，惟對方不但未停止，反而大聲指責「多事」，強調多年來一直如此，從未有人投訴。樓主其後拍下照片，並向屋邨管理處投訴，指會以照片作證，按租約違規行為記分處理，「影相作證扣你7分，好快扣滿15分就終止租約，到時你就祖先保佑有新屋住」。

相關帖文引起網民熱議。有人斥涉事女住戶行為危險及自私，「唔好累街坊」、「行多幾步落樓下燒都懶」、「喺走廊燒又臭又多灰，仲好易出事」、「唔洗同佢講啦，望佢快快扣分好過」。亦有人指曾見過類似情況，但管理員見到未有即時處理，亦有人指有住戶因怕被投訴，竟關門燒冥鏹，導致牆身被煙燻黑。

公共空間禁燃燒冥鏹

房屋委員會曾於社交平台提醒，屋邨大廈內的走廊、梯間等公共空間，一律禁止燃燒冥鏹或任何物品，以免灰燼及濃煙觸發火警警報。相關行為除影響其他住戶外，亦可能違反租約條例，按「屋邨管理扣分制」處理，嚴重者可被終止租約並收回單位。