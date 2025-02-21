馬鞍山校巴司機暈倒前落力救車 兒子：佢盡咗職業司機要做嘅嘢（更新）

馬鞍山發生奪命車禍。
今日（21日）早上6時45分，一輛28座校巴沿馬鞍山錦英路上斜、往烏溪沙方向行駛，其間失控壓毀路邊多個倒U形欄杆，再半邊車身剷上行人路始剎停，當時車上沒有學童，男司機一度被困。警方和救援人員接報後趕至現場，發現司機已陷入昏迷，由救護車將他送往沙田威爾斯醫院搶救，可惜最終不治。警方正調查車禍起因，包括司機駕駛時的狀態。
當時校車正前往接保母
涉事車輛為小學校車，負責接送錦英苑吳氏宗親總會泰伯紀念學校的學生，負責老師回覆傳媒指，校車是向租車公司租用，不了解司機個人資料，當時他正前往接保母，沒有學生在車上。事後校方已通知家長，學生須自行搭車返學，費用可向校車公司報銷。因應司機離世，校方會啟動危機處理小組處理。
78歲死者楊樹洪「楊叔」與家人同住沙田區，與妻子經營租車公司約40年，主力做校巴接送，公司在沙田區內薄有名聲，胼手胝足養大子女。近年楊叔將生意交予兒子打理，自己間中「客串」駕駛接載學童，其兒子向傳媒表示，父親每日工時不長，主要是打發時間，「一日兩轉，每轉50分鐘左右，佢話『久唔久客串，咁快唔做好快就釘（死）』」完成工作就會去曬太陽，或飲茶，不料今日一去不返。
死者暈倒前落力救車
死者兒子向傳媒表示，據醫生初步診斷當時是心臟病發，「佢雖然年紀大，都做足身體檢查」，而車Cam顯示楊叔在失去意識前落力救車，將車扭上矮欄剎停，以防滑下斜路釀成意外，「嗰刻盡咗職業司機要做嘅嘢」。
原定明日有新司機便正式退休
其兒子又指，原定明天有新司機見工，落實後將正式取替父親的工作，讓他安享退休生活，「好可惜佢等唔到喇！」