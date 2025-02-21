馬鞍山校巴司機暈倒前落力救車 兒子：佢盡咗職業司機要做嘅嘢（更新）

馬鞍山發生奪命車禍。

今日（21日）早上6時45分，一輛28座校巴沿馬鞍山錦英路上斜、往烏溪沙方向行駛，其間失控壓毀路邊多個倒U形欄杆，再半邊車身剷上行人路始剎停，當時車上沒有學童，男司機一度被困。警方和救援人員接報後趕至現場，發現司機已陷入昏迷，由救護車將他送往沙田威爾斯醫院搶救，可惜最終不治。警方正調查車禍起因，包括司機駕駛時的狀態。

當時校車正前往接保母

涉事車輛為小學校車，負責接送錦英苑吳氏宗親總會泰伯紀念學校的學生，負責老師回覆傳媒指，校車是向租車公司租用，不了解司機個人資料，當時他正前往接保母，沒有學生在車上。事後校方已通知家長，學生須自行搭車返學，費用可向校車公司報銷。因應司機離世，校方會啟動危機處理小組處理。