馬鞍山燒人案5年 李伯7月再中風 牙齒全剝落

2019年11月11日反修例示威期間，馬鞍山一名李姓男子被人淋潑易燃液體並點火，頓成火人五成皮膚被燒傷，情況一度危殆。一直跟進李伯狀況的民建聯立法會議員葛珮帆今日（12日）於社交平台發文透露對方完全康復之日仍遙遙無期，今年7月再次中風入院，情況一度危殆，幸好治療後終於可以出院回家休養。另外李伯因為用餐具有困難，當年受傷時掉了一半牙齒，之後所有牙齒亦慢慢剝落，現在已經完全沒有牙齒，食飯只可以慢慢食軟食物及流質食物。

葛珮帆指，李伯現時手腳仍不太靈活，雖然可以慢慢走路，但要用拐杖輔助。現時李伯情緒仍很低落，被燒傷地方的皮膚亦仍然繃緊，影響活動能力，仍不時有被蟻咬的痕癢感覺。

呼籲醫療機構資助植牙

葛珮帆問李伯會否考慮重做牙齒，李伯說牙醫指他的情況不能做假牙、只可以植牙，惟費用太貴負擔不起。葛珮帆呼籲公眾留意有沒有醫療機構可資助李伯「整牙」，讓他可以改善生活質素。

葛指每次探訪李伯都會覺得很難過，「對一位無辜市民被暴徒活生生放火燒，導致永久嚴重傷殘，生活過得如此艱難痛苦，完全康復之日遙遙無期，實在令人非常悲傷和憤慨。更無奈的是我們可以做的只有表達關心鼓勵，但可以幫助的實在不多。」她認為應更加要珍惜今日的香港安寧之得來不易，「只有國安才能家安」，只有維護國家安全，才能確保每位市民都能安居樂業，不受傷害。她指反華勢力、港獨分子今日仍伺機而動，軟對抗仍然在暗中進行，千萬不要掉以輕心，一定要時刻警惕，努力維護國家安全及香港安全。

