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2024-11-12 15:15:56

馬鞍山燒人案5年 李伯7月再中風 牙齒全剝落

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一直跟進李伯狀況的民建聯立法會議員葛珮帆透露對方完全康復之日仍遙遙無期，今年7月再次中風入院，情況一度危殆，幸好治療後終於可以出院回家休養。(葛珮帆FB)

一直跟進李伯狀況的民建聯立法會議員葛珮帆透露對方完全康復之日仍遙遙無期，今年7月再次中風入院，情況一度危殆，幸好治療後終於可以出院回家休養。(葛珮帆FB)

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2019年11月11日反修例示威期間，馬鞍山一名李姓男子被人淋潑易燃液體並點火，頓成火人五成皮膚被燒傷，情況一度危殆。一直跟進李伯狀況的民建聯立法會議員葛珮帆今日（12日）於社交平台發文透露對方完全康復之日仍遙遙無期，今年7月再次中風入院，情況一度危殆，幸好治療後終於可以出院回家休養。另外李伯因為用餐具有困難，當年受傷時掉了一半牙齒，之後所有牙齒亦慢慢剝落，現在已經完全沒有牙齒，食飯只可以慢慢食軟食物及流質食物。

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情緒仍低落  痕癢似被蟻咬

葛珮帆指，李伯現時手腳仍不太靈活，雖然可以慢慢走路，但要用拐杖輔助。現時李伯情緒仍很低落，被燒傷地方的皮膚亦仍然繃緊，影響活動能力，仍不時有被蟻咬的痕癢感覺。

一直跟進李伯狀況的民建聯立法會議員葛珮帆透露對方完全康復之日仍遙遙無期，今年7月再次中風入院，情況一度危殆，幸好治療後終於可以出院回家休養。(葛珮帆FB) 一直跟進李伯狀況的民建聯立法會議員葛珮帆透露對方完全康復之日仍遙遙無期，今年7月再次中風入院，情況一度危殆，幸好治療後終於可以出院回家休養。(葛珮帆FB) 一直跟進李伯狀況的民建聯立法會議員葛珮帆透露對方完全康復之日仍遙遙無期，今年7月再次中風入院，情況一度危殆，幸好治療後終於可以出院回家休養。(葛珮帆FB) 2019年11月11日反修例示威期間，一名李姓男子被人淋潑易燃液體並點火，頓成火人五成皮膚被燒傷，情況一度危殆。(影片截圖)

呼籲醫療機構資助植牙

葛珮帆問李伯會否考慮重做牙齒，李伯說牙醫指他的情況不能做假牙、只可以植牙，惟費用太貴負擔不起。葛珮帆呼籲公眾留意有沒有醫療機構可資助李伯「整牙」，讓他可以改善生活質素。

葛指每次探訪李伯都會覺得很難過，「對一位無辜市民被暴徒活生生放火燒，導致永久嚴重傷殘，生活過得如此艱難痛苦，完全康復之日遙遙無期，實在令人非常悲傷和憤慨。更無奈的是我們可以做的只有表達關心鼓勵，但可以幫助的實在不多。」她認為應更加要珍惜今日的香港安寧之得來不易，「只有國安才能家安」，只有維護國家安全，才能確保每位市民都能安居樂業，不受傷害。她指反華勢力、港獨分子今日仍伺機而動，軟對抗仍然在暗中進行，千萬不要掉以輕心，一定要時刻警惕，努力維護國家安全及香港安全。
 