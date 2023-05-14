馬鞍山狗隻遭輾至重傷要安樂死　懷疑肇事私家車被噴「兇手」大字

懷疑涉案的私家車遭人用噴漆噴上「兇手」字樣。(網上圖片)

馬鞍山白石一個燒烤場外，上周四(11日)發生一宗懷疑輾過狗隻後不顧而去的車禍，狗隻最終重傷離世。有網民於一個動物關注facebook群組發布肇事影片和當日與肇事司機的對話後，旋即在網上引起熱議。有網民其後在黃大仙一個屋苑停車場，尋獲懷疑涉事的黑色私家車，並發現車上已被人用綠色噴漆寫上最少兩個「兇手」字樣。

燒烤場職員追出截車無果

從狗主日前在facebook群組「毛孩關愛組」上載的片段可見，一輛黑色私家車駛入燒烤場對開空地後，左轉調頭離開，其間輾過一隻躺在地上的老狗。私家車當時一度收慢，惟最終逕自離開而未有停下，其時辦公室內兩名職員先後追出，惜追截無果。

狗主帖文形容，肇事司機「立即一踏油門風馳電掣逃去」，因此最終只能拍下對方車牌，又指報警後需要待警員拍照，老狗最終半小時後才能送到醫院。由於狗隻年時已高、肚部皮肉分離和內臟爆裂，最終只能應醫生建議盡快為牠注射安樂針，「我們只能強忍淚水地決定，她終於可以舒服地永遠躺着。」

疑涉案私家車被噴上「兇手」大字