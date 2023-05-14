馬鞍山狗隻遭輾至重傷要安樂死　懷疑肇事私家車被噴「兇手」未有人被捕

【21:40更新：警方晚上交代案件詳情】 馬鞍山白石一個燒烤場外，上周四(11日)發生一宗懷疑輾過狗隻後不顧而去的車禍，狗隻最終重傷離世。有網民於一個動物關注facebook群組發布肇事影片和當日引述警方與肇事司機的對話後，旋即在網上引起熱議。有網民其後在鑽石山一個屋苑停車場，尋獲懷疑涉事的黑色私家車，並發現車上已被人用綠色噴漆寫上最少兩個「兇手」字樣。警方今日(14日)晚上表示，案發當日已聯絡到涉案司機，他已就懷疑「殘酷對待動物」案接受調查，又不排除車輛被噴字一案與之前有狗隻被車撞到有關。 私家車疑撞斃狗隻不顧而去

燒烤場職員追出截車無果 從狗主日前在facebook群組「毛孩關愛組」上載的片段可見，一輛黑色私家車駛入燒烤場對開空地後，左轉調頭離開，其間輾過一隻躺在地上的老狗。私家車當時一度收慢，惟最終逕自離開而未有停下，其時辦公室內兩名職員先後追出，惜追截無果。 狗主帖文形容，肇事司機「立即一踏油門風馳電掣逃去」，因此最終只能拍下對方車牌，又指報警後需要待警員拍照，老狗最終半小時後才能送到醫院。由於狗隻年時已高、肚部皮肉分離和內臟爆裂，最終只能應醫生建議盡快為牠注射安樂針，「我們只能強忍淚水地決定，她終於可以舒服地永遠躺着。」 疑涉案私家車被噴上「兇手」大字

案件列作交通意外有動物受傷 帖文又引述警方聯絡到司機後，對方回應的態度輕浮、隨便，更說了一句「唔清楚喎！唔知道喎！」發帖狗主質疑司機為何「聽到狗隻哀鳴時而不停車，聽到人的叫聲時會立即加速？」警方當日下午約3時半接報指，該處有私家車撞到狗隻後不顧而去，案件列作交通意外有動物受傷。據報，涉案司機有30年駕駛經驗，今個月剛更換一輛較高身的私家車，聲稱事發時未有看到狗隻。 肇事車輛傍晚被拖走