馬鞍山綠茵幼稚園7月尾停辦 「家庭遷移加劇學生減少」

再有老牌幼稚園宣布停辦，於馬鞍山紮根30年的「綠茵英文幼稚園（馬鞍山）／綠茵國際幼兒園」今日（13日）向家長發通告，宣布將於7月尾結束營辦。通告指近年面對連串挑戰，包括出生率下跌、近年家庭的遷移，最終難抵經營壓力，無奈做出停辦決定。

校方在通告中指，自1994年開校至今，感激所有家長一直的支持和信任，惟近年面臨一連串挑戰，包括本港出生率持續下跌、營運成本不斷上漲、區內入學齡兒童數量減少，再加上近年家庭的遷移，進一步加劇學生人數下降，校方面臨無法承受的經營壓力，校董會無奈做出艱難的停辦決定。

與教育局合作協助學童轉校

校方理解及抱歉停辦為學生、家長帶來不便，正與教育局密切合作，確保所有受影響學生能夠順利過渡，包括協助學童轉入就近的幼稚園等。已繳交來年留位費用之新生家長，可填妥退款通知書寄回，校方將聯絡各家長安排退款。

近年多間幼稚園宣布停辦

本港近年有多間幼稚園宣布停辦，經營30多年的屯門新一代英文幼稚園本月宣布8月停辦，大約150名學生受影響，校方指近年面臨一連串挑戰，包括兒童出生率持續下跌、學生人數大減、年輕家庭移民、資深教職員屆退休之年，以及與業主商討調整租金失敗等因素，導致學校無法承受經營壓力，經校董會考慮作出艱難的停辦決定。校方正與教育局聯繫，希望令受影響學生能順利過渡及轉校就讀。