馬鞍山67歲婦收衫失足墮樓亡 丈夫：原定明天生日一家慶祝

他又指，與妻子育有兩子，一同居於恆山樓近40年，兩子均已成家遷出。妻子生前任職清潔工人，平常會踩單車上班，也會與一眾姊妹飲茶。夫妻關係和諧，今年兩人在6月更一起到蒙古旅行。令人唏噓是的，兩日後（20日）本來是妻子67歲生日，一家人本來早已相約吃飯慶祝，詎料一家人突然陰陽永隔，他對悲劇未能反應，現時「腦內一片空白」，家人正在安排法事，至於其他後事安排則要容後處理。

事發於昨日（18日）下午2時許，一名67歲姓陳老婦於馬鞍山恆安邨恆山樓高處墮下，倒卧平台，昏迷不醒。大廈保安巡邏時發現，大驚報警。警方和救援人員接報到場，將老婦送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治。警方在現場沒有檢獲遺書，經調查後證實，老婦為上址住戶，據知她與家人關係融洽；早年曾患癌，惟已康復，且沒有自殺傾向；事發前曾與丈夫通電話亦無異樣。而單位窗邊則有多件衣物，地上放有一張腳踏櫈，警方經過查後相信她收衫時失足墮樓。